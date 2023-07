Hamilton furioso contro Shakira: il retroscena è imbarazzante

Sembrava tutto pronto per la coppia d’oro nel mondo dello sport e dello spettacolo: ma Lewis Hamilton ha preso una decisione clamorosa

Sembrava talmente incredibile da essere diventato vero per tutti, perché Shakira e Lewis Hamilton dopo un primo approccio con una cena a Miami mentre il pilota inglese era impegnato in Florida per il Gran Premio, stanno continuando a vedersi.

Ma la verità forse è un’altra, ancora più pazzesca di quello che potevamo immaginare. Di recente una fonte anonima, vicina ai due, alla rivista ‘People, aveva spiegato che effettivamente stanno passando del tempo insieme e sono nella fase di conoscenza. Ma da parte di entrambi per ora si tratta soltanto di una fase di conoscenza.

Intanto però dopo un primo approccio nel Gran Premio di Miami, che da qualche mese è diventata la nuova casa della popstar con i figli dopo la separazione, ce ne sono stati altri. Shakira e Hamilton si sono rivisti in occasione del GP di Spagna a Barcellona, città che era stata sua per 12 anni durante la storia con Gerard Piqué.

Qui, dopo la gara, la coppia è uscita a cena e ha bevuto con un gruppo di amici tra cui il cantante Daniel Caesar, Fai Khadra e Mustafa, cantante e poeta canadese. Proprio quest’ultimo aveva postato un’immagine della serata con l’allegra tavolata: Hamilton era seduto accanto a Shakira con la mano intorno alla sua vita.

Hamilton furioso contro Shakira: il suo gesto a Silverstone è stato clamoroso

Tutto perfetto anche perché la storia è andata avanti. Due settimane fa la cantante colombiana reduce dalle sfilate della moda parigina si è presentata a Londra per assistere ad alcune partite sulle tribina di Wimbledon. Ma già che c’era ha fatto una puntata anche a Silverstone per il GP di Gran Bretagna e per andare a salutare il suo nuovo amico.

Secondo i tabloid inglesi, intesa perfetta: lui l’aveva inviata nell’area Vip della Mercedes e poi si sono anche rivisti la sera dopo in un noto locale di Londra. Dalla Spagna però raccontano una verità diversa che porta alla luce anche la furia del pilota inglese.

Durante il podcast di gossip Mamarazzis, le giornaliste Laura Fa e Lorena Vazquez hanno spiegato che quel flirt non esiste. O meglio, sembra un’abile mossa di Shakira per far credere a tutti che ci sia un interesse reciproco che in realtà non decolla.

Sarebbe lei infatti a spingere con i media per spingere sulla storia. E proprio per questo, raccontano, Hamilton a Silverstone si sarebbe arrabbiato molto, chiedendo al suo team di non lasciare che lei andasse al suo camper in modo da non compromettere la sua concentrazione.

Forse anche per questo lei a Londra secondo alcuni tabloid inglesi è stata a cena in un ristorante di lusso della capitale con Jimmy Butler, stella dei Miami Heat in NBA. Come ha rivelato una fonte in esclusiva a’ ‘Us Weekly’ “sono usciti qualche volta, ma le cose sono molto recenti ed è troppo presto per dire se c’è un potenziale per una relazione a lungo termine. Sicuramente o 13 anni di differenza non danno fastidio a Shakira. Jimmy la fa sorridere e lei è felice di passare del tempo con lui”. Avanti un altro, quindi.