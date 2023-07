Addio Hamilton, l’ultimo indizio è inequivocabile

Nonostante alcuni voci insistenti, pare non essere Lewis Hamilton la nuova fiamma della famosa cantante. Ecco di chi si tratta

Dopo l’annuncio della sua separazione da Gerard Piqué, Shakira sembra essere diventata protagonista delle cronache rosa, spesso associata a diverse celebrità per presunte relazioni amorose.

Tra i tanti rumors che l’hanno coinvolta, uno dei più recenti la vede accostata al campione di Formula 1 Lewis Hamilton, dopo una serata trascorsa insieme ad amici. Tuttavia, i media americani sembrano già avere nuove notizie da raccontare: pare, infatti, che la popstar abbia una frequentazione con un talentuoso giocatore dell’NBA dei Miami Heat.

Si tratta di Jimmy Butler, noto anche come Jimmy Buckets. La loro presunta storia d’amore sarebbe iniziata da poco ed è ancora prematuro dire se si tratta di una relazione destinata a durare nel tempo o meno. Fonti vicine alla situazione hanno rivelato che Shakira e Jimmy Butler avrebbero cenato insieme al Novikov Restaurant & Bar di Londra e che si sarebbero frequentati anche in altre occasioni.

Nonostante sia ancora tutto agli inizi, sembrerebbe che il giocatore dell’NBA riesca a far sorridere la popstar, che appare felice di trascorrere del tempo insieme a lui. Inoltre, la differenza di età di 13 anni, tra Shakira e Jimmy Butler sembra non costituire un ostacolo per la cantante.

Niente Hamilton: è Jimmy Butler la nuova fiamma di Shakira

La conoscenza tra Shakira e Jimmy Butler è recente, tanto che solo da poco hanno cominciato a seguirsi sui rispettivi social.

L’incontro tra i due sarebbe avvenuto dopo che la cantante aveva condiviso un video di sé mentre tifava per i Miami Heat durante una partita lo scorso maggio. Questo gesto avrebbe attirato l’attenzione di Butler, il quale avrebbe fatto il primo passo avvicinandosi alla popstar, trovando un certo interesse da parte sua.

Jimmy Butler è una vera stella nel mondo del basket, vanta una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio De Janeiro ed è padre di Rylee, frutto di una precedente relazione con l’influencer Kaitlin Nowak. Nel corso della sua carriera, il cestista ha avuto flirt con altre celebrità, come Selena Gomez e Shay Mitchell.

Mentre la presunta storia d’amore tra Shakira e Jimmy Butler è ancora agli inizi, la notizia ha già acceso i riflettori dei media e dei fan, lasciando spazio a molte domande e curiosità sul futuro della coppia. Shakira, con la sua vivace personalità e la carriera straordinaria, sembra pronta a intraprendere una nuova avventura romantica, dimostrando che l’età non è un fattore determinante quando si tratta di trovare il vero amore. Resta da vedere come evolverà questa relazione e se si trasformerà in un legame duraturo e significativo per entrambi.