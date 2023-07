Bye bye Morata: già trovato un altro bomber

Alvaro Morata è pronto a salutare l’Atletico Madrid con gli spagnoli che hanno già individuato il sostituto della punta.

Uno dei nomi più caldi di questa sessione di calciomercato è Alvaro Morata con lo spagnolo che potrebbe far ritorno in Serie A.

L’Atletico Madrid, conscio della prossima partenza del classe 1992, è pronto a chiudere per un nuovo attaccante che possa andare a sistemare il reparto avanzato a disposizione di Diego Pablo Simeone. I Colchoneros si apprestano quindi a chiudere per un nuovo centravanti con il tecnico argentino che ha fatto i suoi nomi alla dirigenza per arrivare ad una punta che possa adattarsi al meglio al suo stile di gioco.

Calciomercato, nuovo attaccante per l’Atletico Madrid

Secondo quanto affermato da Todofichajes.com, l’Atletico Madrid sarebbe in trattativa con il Montpellier per Wahi. Attaccante di 20 anni, è un profilo che piace molto all’allenatore argentino della squadra spagnola.

La prima opzione per i Colchoneros sembrava essere Goncalo Ramos ma il Benfica chiede una cifra troppo alta per il proprio centravanti ed al momento appare una pista abbandonata. L’Atletico Madrid ha quindi preso i primi contatti con il Montpellier per cercare di portare in Spagna il classe 2003 che nell’ultimo campionato di Ligue 1 è stato capace di mettere a segno ben 19 reti, un bottino considerevole per un giovane come lui. Per Wahi si è trattato di una conferma considerato il fatto che nel campionato precedente era andato già in doppia cifra segnando 10 gol.

Un colpo che il club spagnolo potrebbe chiudere mettendo sul piatto una parte fissa da circa 20 milioni di euro alla quale potrebbe essere aggiunta una variabile con bonus legati ai risultati di squadra ed individuali. Pronto quindi l’addio di Alvaro Morata ma anche l’arrivo del sostituto con l’Atletico Madrid deciso ad abbassare anche l’età media andando a comprare un centravanti di 11 anni più giovane rispetto all’ex Juventus.

Per quello che riguarda Morata è ancora tutto da definire il suo futuro. Oltre all’opzione Arabia Saudita con diversi club pronti a metterlo sotto contratto, ci sono quasi tutte le big italiane sulle sue tracce. Inter, Roma e Juventus hanno preso contatti con l’Atletico Madrid nel tentativo di riportare in Serie A il classe 1992. L’Inter sembrava essere in pole fino a qualche giorno fa ma ora si sta facendo forte l’interessamento della Roma di Mourinho, a caccia di un sostituto di Abraham che resterà fuori fino al prossimo febbraio.