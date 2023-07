Colpo Ferrari, apoteosi a Maranello: chi arriva

La Ferrari è già proiettata sulle prossime stagioni. Il team di Maranello cerca innesti di qualità in tutti i settori del reparto corse

Impazza il mercato nel mondo del calcio ma anche la Formula 1 non è da meno. Alla luce della schiacciante superiorità di Max Verstappen e della sua Red Bull, l’interesse degli altri team è proiettato già alla prossima stagione. Anzi, non solo e non tanto al 2024, quanto a quella successiva.

La Ferrari da questo punto di vista non fa eccezione: il nuovo team principal Frederic Vasseur da svariate settimane sta pianificando le strategie future, compreso l’arrivo di nuovi innesti in tutta l’area tecnica. Dai piloti, che potrebbero cambiare già l’anno prossimo, fino ad altri profili professionali considerati essenziali per favorire la crescita e lo sviluppo del reparto corse.

Se uno Charles Leclerc e Carlos Sainz potrebbe salutare Maranello nel 2024 o nel 2025 è previsto invece l’arrivo nel team modenese di ameno un pio di tecnici di primissimo odine, professionisti esperti e qualificati in grado di aiutare il Cavallino Rampante a tornare competitivo per il titolo mondiale di Formula 1. E a quanto pare uno di questi sarebbe stato individuato dagli uomini di fiducia di Frederic Vasseur.

Non ci sono conferme ufficiali, ma secondo quanto riportato dal Corriere della Sera la scuderia modenese sarebbe riuscita ad ingaggiare un tecnico operativo di alto profilo, una figura che da qui ai prossimi anni potrà offrire alla Ferrari un contributo importante in termini di conoscenza e di esperienza. Il nome è già sulla bocca di tutti e ora sono attese eventuali conferme o smentite nei prossimi giorni.

Ferrari, che colpo: dalla Mercedes arriva un tecnico di eccellenza. I tifosi della Rossa approvano

Si tratta del francese Loic Serra, cinquantenne tecnico parigino da qualche anno in forza alla Mercedes esperto di sospensioni e gomme, uno dei punti deboli evidenziati dalla Rossa in questo segmento di stagione. Serra, nel caso in cui l’intesa con Maranello venisse confermata, affronterà come tutti i migliori ingegneri e tecnici un periodo di gardening di almeno un anno e mezzo e dunque potrà essere operativo solamente a inizio 2025.

Il possibile arrivo di Loic Serra farebbe parte di quella sbandierata e ancora non realizzata campagna di rafforzamento dell’intero reparto corse della Ferrari. Ed è Vasseur in prima persona ad imbastire trattative con i potenziali acquisti del team modenese. Il francese della Mercedes potrebbe in tal senso non essere l’ultimo acquisto: nelle prossime settimane non sono da escludere ulteriori novità.