La Ferrari l’ha cacciato: erede già trovato

La Ferrari ha deciso di mandare via uno dei suoi piloti: spunta anche il nome di chi potrebbe prendere il suo posto in rosso.

Nel 2024 scadono i contratti di Charles Leclerc e Carlos Sainz, la Ferrari dovrà decidere cosa fare. In questo momento c’è la sensazione che si voglia rinnovare con il monegasco, mentre il figlio d’arte è in bilico.

La scuderia di Maranello ritiene che Leclerc sia un potenziale futuro campione del mondo e non vuole perderlo. Finora è stato frenato solo dal fatto di non avere una macchina vincente, altrimenti avrebbe lottato con Max Verstappen per il titolo. Tutti gli riconoscono un enorme talento, anche se a volte commette qualche errore evitabile.

F1, la Ferrari cosa farà con Carlos Sainz?

Qualche contatto per il rinnovo di Charles c’è già stato. Frederic Vasseur vuole puntare su di lui per il futuro. I due hanno un buonissimo rapporto e questo può favorire la trattativa. Chiaramente, il driver monegasco si aspetta garanzie tecniche importanti. È stanco di non poter ambire a vincere e di faticare anche a salire sul podio. Inoltre, non vuole più errori banali al box.

Sainz ha ricevuto spesso elogi da parte dello stesso Vasseur, ma appare l’anello debole. Nonostante ora sia davanti al compagno nella classifica generale, è lui quello che rischia di non essere confermato dalla Ferrari per il 2025.

Lo spagnolo non ha condiviso alcune strategie attuate a favore di Leclerc e lo ha detto direttamente. Le sue parole non hanno fatto piacere al team, che non vuole malumori interni ed egoismi. Anche se Carlos continua a ribadire di voler rinnovare il suo contratto, la Ferrari sta pensando ad altre soluzioni.

Nelle scorse settimane è trapelato il nome di Alexander Albon, che sta facendo bene con la Williams e che ha un buon rapporto con Leclerc. Sarebbe una seconda guida che non darebbe fastidio al pilota monegasco.

Ma in Spagna il portale Elnacional.cat lancia due nomi pesanti per il dopo Sainz. Uno è Lando Norris, giovane stella della McLaren. Il problema è che il suo contratto con la scuderia di Woking scade nel 2025, liberarlo prima non è semplice. Inoltre, si tratta di un pilota che non verrebbe in Ferrari a fare il secondo di Charles.

L’altro nome è ancora più altisonante: Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo di F1 non ha bisogno di presentazioni. Il suo contratto con la Mercedes è in scadenza a fine anno e presto verrà rinnovato. Bisogna capire se il prolungamento sarà annuale o biennale.

Se sarà solo di un anno, allora si può ancora sognare di vedere l’inglese in rosso, altrimenti diventerà ancora più difficile ipotizzare uno scenario che comunque non è semplice da concretizzare. Hamilton è molto legato alla Mercedes e la Ferrari deve decidere se mettere nel box con Leclerc un’altra “prima donna” o solo una seconda guida al servizio del monegasco.