Valentina Vignali: la scollatura è esplosiva (Foto)

Il basket è da sempre la sua passione più sincera e genuina. Ma a rendere popolare Valentina Vignali è la sua presenza bollente sui social network

Sportiva di alto livello, una passione smodata per il basket che ha potuto coltivare grazie a un fisico forte e a un’altezza degna di questo nome. Ma è anche da tempo un personaggio di grande rilievo nel mondo dello showbiz, uno dei volti femminili più amati e apprezzati. Valentina Vignali tutto questo e anche di più, grazie a una presenza sui social sempre più costante.

La trentaduenne cestista riminese può vantare sul suo profilo Instagram un seguito superiore ai due milioni e mezzo di followers. Numeri di grande rilievo se si considera che non è da moltissimo tempo che Valentina Vignali frequenta i social con assiduità.

La sua carriera di giocatrice di basket, iniziata nel lontano 2005 quando aveva solo quattordici anni e proseguita in numerosi club, si è intrecciata con quella sul piccolo schermo. Partendo come concorrente del concorso Miss Italia, la Vignali ha iniziato a farsi vedere in tv in qualità di corteggiatrice del programma Uomini e Donne, per poi diventare un volto noto di molti programmi d’intrattenimento.

La sua presenza sulle reti Mediaset è stata costante fino a un paio d’anni fa. Mattino Cinque e Domenica Live, a cui ha partecipato dal 2019 al 2021, rappresentano ad oggi le sue ultime apparizioni sul piccolo schermo. Non solo spettacolo e show: la Vignali ha infatti condotto programmi sportivi come ad esempio Sotto Canestro, trasmesso su LA7 nella stagione 2012-2013.

Valentina Vignali, la scollatura fa girare la testa ai suoi fan

E’ dunque un personaggio a tutto tondo, in possesso di uno spiccato senso dell’umorismo e di una capacità di comunicare che ne hanno favorito l’ascesa nell’universo televisivo. Ed è anche, inutile nasconderlo, una bellissima ragazza. La sua altezza, superiore al metro e ottanta, non è affatto penalizzante, anzi.

L’avvenenza della Vignali emerge prepotente in molti degli scatti che la cestista romagnola pubblica su Instagram. Uno degli ultimi in particolare, postato durante un viaggio nei paesi scandinavi con il suo nuovo compagno, non fa che mettere in risalto il suo prorompente decolleté. Un’immagine che a quanto pare i suoi fan hanno decisamente apprezzato. Atleta, conduttrice tv, modella e showgirl e ora anche regina dei social. Valentina Vignali è tutto questo e anche di più.