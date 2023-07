Valentina Vignali, fuga dal caldo: in Norvegia non rinuncia alla scollatura

Valentina Vignali in vacanza alla ricerca di un po’ di fresco per sfuggire al caldo, ma anche in Norvegia la scollatura è super

Da sempre, Valentina Vignali è stata particolarmente amante dei viaggi. Non stupisce quindi che nel corso di questa estate 2023 sia più del solito ‘on the road’, cambiando varie destinazioni in giro per il mondo e riuscendo sempre ad apparire al meglio di tutto il suo splendore.

La modella, influencer, showgirl e cestista riminese è uno dei volti femminili social più amati dagli italiani, con il suo fascino verace e irresistibile che si fa sempre notare. Un pubblico di ormai quasi due milioni e 700 mila followers su Instagram, che la segue costantemente con grande affetto e curiosità. Del resto, rimanere indifferenti alla sua bellezza super seducente è difficilissimo, come ben sa chi la conosce bene, fin dai tempi del Grande Fratello Vip, ma in realtà anche da prima.

Dunque, in questi mesi estivi, abbiamo visto Valentina già in diverse località. Bella stagione aperta sulle spiagge statunitensi, per poi trascorrere un breve periodo in Sardegna. Adesso, un cambio di rotta piuttosto repentino. Valentina non postava da diversi giorni, e abbiamo scoperto come mai. Anche per lei, il caldo era troppo. E così, si è concessa un lungo tour nei paesi dell’Europa centrale e del Nord: dall’Austria, passando per Germania, Svezia, Norvegia, Danimarca, Olanda e Svizzera.

Valentina Vignali, la canotta non contiene le curve: ma i fan osservano anche qualcos’altro

Ci voleva, evidentemente, per sfuggire alla cappa che sta avvolgendo l’Italia e per trovare un po’ di fresco. Anche in quel della Norvegia, però, Valentina sfoggia le solite curve da paura, in questo primo piano che lascia senza fiato.

Scollatura pazzesca e like e commenti dei fan che impazzano. Anche per un altro motivo, però. La didascalia del post fa capire che per Valentina è iniziata una nuova fase della sua vita, con un nuovo fidanzato, che appare infatti in alcuni scatti del post. Non si sa ancora molto di lui, ma si tratta di Tommaso Pozzi, modello, classe 2002. Al momento, vige ancora il riserbo su come i due si siano conosciuti e da quanto vada avanti la loro relazione. Di certo, si vede una Vignali sorridente e radiosa, evidentemente felice per quanto sta vivendo. E il tutto si riflette nei suoi scatti.