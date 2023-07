Marquez, clamoroso annuncio della KTM: è tutto deciso

Il presente di Marc Marquez è pieno di dubbi e così continuano le voci di un clamoroso addio: ora arriva l’annuncio della KTM

Nessuno immaginava che potesse tornare a lottare subito per il Mondiale, ma molti pensavano che Marc Marquez, finalmente in buona forma fisica, sarebbe stato davanti. La MotoGP ha ancora bisogno di lui dopo i ritiri di tutti gli altri big, Valentino Rossi in testa, e lo spagnolo ha ancora voglia di riprendersi lo scettro.

Il problema però è che se la sua condizione è almeno vicina al 90% e potrebbe bastare per battagliare con gli altri, la Honda è nel momento più nero della sua storia. Da quando, proprio tre anni fa, Marc si è infortunato gravemente con la caduta di Jerez, il progetto tecnico dei giapponesi si è fermato.

Nel 2019 era arrivato l’ennesimo titolo mondiale, l’ottavo della sua storia personale, segno che nessuno li poteva fermare. Pochi mesi dopo però è cambiato tutto ed è ancora tutto fermo ad allora. La RC213V ha dimostrato in tutte le gare della stagione di essere nettamente indietro rispetto alla concorrenza, non solo aquella delle Ducati.

Così Marc, che ci ha messo del suo cadendo a ripetizione e saltando quattro gare per problemi fisici gravi, fino ad oggi ha raccolto soltanto 15 punti senza mai finire un Gran Premio. Una rottura prolungata che preoccupa non solo i suoi tifosi ma anche Dorna che organizza il Motomondiale. Ma il contratto di Marc con i nipponici scadrà soltanto nel 2024, quindi non esistono soluzioni.

Marquez, clamoroso annuncio della KTM: il futuro sta per cambiare

Intendiamoci, Marc Marquez è ben pagato per stare alla Honda visto che solo dal suo team guadagna 15 milioni a stagione. Considerando tutte le gare che ha saltato negli ultimi tre anni, non un rapporto semplice da risolvere anche se lui più volte ha ribadito di voler restare.

Il problema di fondo è che nel 2024 non ci saranno sellini liberi e comunque se qualcuno lo volesse liberare dovrebbe pagare una penale pesante alla Honda. Nonostante questo però c’è chi sta lavorando per risolvere tutto e spunta all’orizzonte un’ipotesi clamorosa ma suggestiva.

Secondo il sito specializzato Speedweek infatti KTM sta lavorando per avere non più solo quattro moto (due sono GasGas) in griglia, ma sei. Sullo sfondo infatti c’è l’ipotesi di un accordo con il team LCR di Lucio Cecchinello, fino ad oggi sempre cliente Honda. Un posto sarebbe concesso a Pedro Acosta, in arrivo dalla Moto2. E l’altro a Marc Marquez, in arrivo dalla Honda.

Un’ipotesi che però al momento la Casa austriaca non valuta. Lo conferma Stefan Pierer, amministratore delegato della holding che controlla KTM. Sempre a Speedweek ha spiegato che il suo team preferisce schierare piloti che si è costruito in Moto3 e Moto3, mentre Marquez chiaramente non lo è.

Ma soprattutto la trattativa non esiste. “Negli ultimi mesi in effetti ci è stato proposto diverse volte, ma la situazione è bloccata. In più il suo stile di guida ora si adatta poco a queste moto trasformate dall’aerodinamica. Ecco perché cade così spesso. Ingaggiare Marquez non è la nostra strada”. Solo pretattica? Nei prossimi mesi sapremo tutto.