Mondiale femminile, Italia: esordio vincente contro l’Argentina

Buona la prima. L’Italdonne apre le danze nel mondiale in Nuova Zelanda imponendosi di misura sull’Argentina. L’1-0 porta la firma della punta juventina Cristiana Girelli, che al 90’ di testa ha regalato la prima gioia all’Italia.

La partita: Girelli in zona Cesarini regala i primi tre punti all’Italia

All’Eden Park di Auckland l’esordio per la formazione del ct Milena Bertolini è avvenuto in un match equilibrato e a lungo bloccato. L’Italia ha tenuto le redini del gioco per l’intera gara, tentando l’affondo già nella prima frazione di gioco. Due offside hanno però reso vani i gol finalizzati prima da Arianna Caruso e poi da Valentina Giacinti. L’Argentina, mai realmente doma, ha più volte messo alla prova le italiane con una difesa solida e ben messa in campo capace di limitare l’offensiva azzurra. Il primo tempo si quindi è concluso a reti bianche.

In avvio di ripresa il copione è lo stesso, le emozioni sono carenti e la formazione albiceleste si mostra pericolosa in una sola occasione da palla inattiva. La gara si svolta sul finale, Bertolini chiama in campo Cristiana Girelli all’83’ e appena quattro minuti più tardi arriva la svolta.

L’attaccante in forza alla Juventus ha ben sfruttato l’assist dalla sinistra servito da Boattin, di testa spiazza l’estremo difensore Correa e sigla la prima vittoria della spedizione mondiale.

Testa alla Svezia, in campo sabato

L’Italia si piazza in vetta al Gruppo G al pari della Svezia, vincente sul Sudafrica. Testa adesso alla sfida determinate per il passaggio del turno proprio contro le scandinave, sulla carta favorite, in programma sabato 29 luglio.

A fine match il ct della Nazionale, Milena Bertolini si è detta soddisfatta di quanto fatto dalle sue atlete: “Sappiamo come sia importante iniziare bene. E’ stata una partita equilibrata fino alla fine, ma le ragazze hanno meritato la vittoria. Girelli è un valore aggiunto di questa squadra, è un capitano: c’è sempre e quando entra fa quello che sa fare. Adesso ci godiamo un attimo questa vittoria, poi ci metteremo subito a lavorare per preparare il prossimo impegno”.