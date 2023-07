Terremoto Leclerc-Sainz, sconvolgente rivelazione in casa Ferrari

Le polemiche non mancano mai in casa Ferrari, quanto successo in Ungheria incrina ulteriormente i rapporti tra Leclerc e Sainz

Non corre ormai buon sangue tra i due piloti della Ferrari, entrambi deludenti in questa stagione con la rossa e ormai pronti per separarsi a fine campionato. Quanto accaduto poi non depone di certo a favore dell’intera scuderia.

Un altro Gp di rimpianti per la scuderia di Maranello: in Ungheria i cinque punti conquistati globalmente dai due piloti sono un brodino poco digerito. C’è malumore nel team, ormai da settimane il nervosismo è tangibile e urge prendere una decisione sul futuro dei piloti in Formula 1.

Charles Leclerc è sofferente verso l’intero ambiente e lo ha dimostrato nel corso degli ultimi giorni, mentre Carlos Sainz ormai si comporta quasi da separato in casa. Le dichiarazioni arrivate nel post gara poi hanno messo davvero il sale sulle tante ferite della scuderia, svelando un retroscena già molto discusso.

Sainz confessa quanto accaduto con Leclerc

La tappa ungherese non ha portato miglioramenti, anzi semmai ha peggiorato la situazione in casa Ferrari. Le strategie di gara sono state analizzate nel dettaglio, lo storico circuito ha mandato nel caos anche quanti pensano alle tattiche in pista, mandando così in confusione pure i piloti. In particolare, Sainz ‘accusa’ Leclerc di un vantaggio, la Ferrari avrebbe chiamato al muretto il monegasco in anticipo per compiere un undercut ai danni dello stesso spagnolo.

Il tutto sarebbe avvenuto in occasione della seconda sosta, come una sorta di risarcimento per il primo pit stop effettuato con eccessiva lentezza. Sainz ha ammesso tutto ciò ai microfoni di Marca: “Leclerc ha avuto un primo pit stop lento, al muretto hanno cambiato posizione per compensare. È un peccato, ora quello che preoccupa è il distacco che la Mercedes sta dando alla Ferrari”. Lo spagnolo è consapevole come stia mancando decisamente l’amalgama tra le varie componenti della scuderia, aver favorito Leclerc non ha portato una grande resa in classifica.

Il pilota monegasco era stato per altro anche critico con la stessa Ferrari, criticando il sistema radio e affermando di sentire una parola su quattro fra quelle provenienti dai box. Insomma, un quadro non troppo edificante per una Ferrari nel caos, che dovrà cercare di salvare il salvabile. Il clima fra piloti non aiuta, l’ipotesi clamorosa sarebbe un inedito a Maranello: mandare via un driver prima del termine della stagione per non peggiorare le cose.