FIGC: britannici equiparati ai comunitari, calciomercato sconvolto

È arrivata nella tarda mattinata l’ufficialità della decisione della FIGC sul cambio di status dei britannici. Infatti, la Federazione ha modificato lo statuto riguardante il tesseramento degli extracomunitari equiparando britannici ai cittadini dell’UE così come gli svizzeri dal 2020. Una doppia decisione arrivata con buon senso, ma in tempi totalmente sbagliati e sballati. La decisione del calciomercato arriva a calciomercato iniziato e sarà valida fin da subito e retroattivamente rispetto alla data di oggi, a partire dal 1° luglio, inizio della stagione sportiva 2023/24.

FIGC, BRITANNICI E SVIZZERI COM CITTADINI UE: COSA CAMBIA PER IL CALCIOMERCATO

La decisione della Federazione arriva in seguito alla richiesta della Lega Nazionale Professionisti. Una decisione di buon senso che riporta i cittadini del Regno Unito ad essere comunitari ed equipara finalmente gli svizzeri. La decisione della FIGC cambia il quadro del calciomercato italiano. Infatti, la famosa regola 1+1, il tesseramento di un extracomunitario più un altro in caso di addio verso l’estero di un altro non varrà per britannici. Questo significa che, per esempio, il nuovo tesserato del Milan Ruben Loftus-Cheek non è considerato extracomunitario e non occuperà dunque lo slot come considerato finora.

Un cambiamento di status che cambia le strategie del calciomercato, visto che la norma è già attiva retroattivamente per tutta la stagione 23/24.

UNA DECISIONE GIUSTA, NEL MOMENTO SBAGLIATO

La decisione della FIGC arriva con buon senso dopo tre anni in cui, di colpo, i britannici sono diventati extracomunitari. Un effetto della Brexit che aveva inevitabilmente condizionato certe scelte.

Tuttavia se la scelta è giusta nelle intenzioni, è sbagliata nei tempi. A calciomercato iniziato una scelta del genere, con validità retroattiva, cambia inevitabilmente le dinamiche. La decisione per esempio cambia le strategie del Milan, appunto, che aveva deciso di puntare su alcuni giocatori piuttosto che su altri dopo l’acquisto dell’inglese Loftus-Cheek.