Nuovo affare Inter-Juve: i tifosi restano di sasso

Le due rivali di Serie A, Inter e Juventus, invischiate in una nuova idea di mercato per risolvere la questione ancora aperta fra i pali dei nerazzurri dopo l’addio di Onana: ecco Perin

La stagione dell’Inter è incominciata nel migliore dei modi, sia fronte mercato con nuovi innesti che fronte atletico. Dopo una primissima parentesi presso i campi d’allenamento del Suning Training Centre di Appiano Gentile, il gruppo alle dipendenze di Simone Inzaghi ha lasciato il territorio italiano per far vela in Giappone dove affronterà altre realtà di caratura internazionale come da programma nella tournée estiva.

Allo stesso modo anche la rivale Juventus ha fatto il proprio percorso alla Continassa riaccogliendo volti noti e volti nuovi, mentre adesso è fortemente attesa negli Stati Uniti per il debutto pre-stagione. Queste due, al di là degli impegni meramente intra-campo, hanno tuttavia da sciogliere le riserve su una questione che ha fatto dibattere nelle ultime ore. Stando alle informazioni raccolte e rilasciate nel corso della trasmissione su ‘Radio Radio’, l’Inter starebbe infatti cercando ancora un profilo di spessore per sostituire André Onana.

Sebbene la pista per Yann Sommer resti prioritaria, il portiere svizzero non ha ancora ricevuto l’ok definitivo dal Bayern Monaco che ha preferito comunque portarlo con sé nel proprio ritiro. Che sia o no un segnale, l’alternativa resta poi il giovanissimo Anatolij Trubin il quale ha dalla sua le fortissime pressioni dello Shakhtar sul non fare sconti di nessun genere.

Inter su Perin, la Juventus valuta l’ipotesi di cessione

Pertanto la direzione sportiva in mano a Giuseppe Marotta e Piero Ausilio ha fiondato le proprie attenzioni su Mattia Perin, attualmente secondo portiere proprio della Juventus.

Questo potrebbe dunque essere rapito dalla proposta nerazzurra di giocare come primo portiere, piuttosto che lavorare ancora a Torino con la possibilità di giocare soltanto le partite di Coppa Italia. Come noto infatti, oltre al campionato i bianconeri non disputeranno la Conference League conquistata sul campo per aver patteggiato con l’UEFA a seguito dello scandalo plusvalenze. Troppo poco per un club che detiene giocatori importanti anche in panchina, desiderosi di diventare protagonisti all’occorrenza.

L’Inter starebbe comunque ancora valutando le due opzioni principali prima di muovere passi importanti per Perin. Conosciuto il destino di Sommer, allora la dirigenza avrebbe il terreno spianato per l’assalto definitivo al portiere ex Genoa.