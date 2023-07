Sinner, sono già finite: la foto parla chiaro

C’è un’importante novità per Jannik Sinner, reduce dalle fatiche di Wimbledon, con la semifinale raggiunta e persa con Djokovic

Sono passate quasi due settimane dall’ultima partita disputata da Jannik Sinner ovvero la semifinale di Wimbledon persa in tre set contro Novak Djokovic, poi finalista del torneo vinto da Carlos Alcaraz.

Da allora l’azzurro non è più sceso in campo annunciando, con un post su Instagram, l’intenzione di prendersi un periodo di riposo. Una scelta con la quale, Sinner ha rinunciato alla partecipazione al torneo 250 di Umago, su terra battuta, nel quale è campione in carica grazie alla vittoria ottenuta un anno fa in finale contro Alcaraz.

Una programmazione, dunque, più focalizzata ai grandi eventi quella scelta da Sinner per la seconda parte della stagione, nella quale uno degli obiettivi è difendere, oltre alla posizione nella top 10 del ranking Atp, anche quella tra i migliori 8 della Race, ovvero la classifica che qualifica coloro i quali parteciperanno alle Atp Finals di Torino il prossimo novembre.

Sinner, al momento, è sesto nella Race con un margine di mille punti su Taylor Fritz, nono e primo degli esclusi. Un vantaggio rassicurante che Jannik non può permettersi in alcun modo di dilapidare.

Sinner, la foto sui social: si riprende

Vacanze già terminate comunque per Sinner. Lo testimonia una foto pubblicata su Instagram dal giovane tennista norvegese Alexander Kjaer, il quale si è allenato in compagnia dell’azzurro sui campi in cemento del Montecarlo Country Club.

Sinner risiede nel Principato e, evidentemente, ha iniziato proprio lì la preparazione in vista dei prossimi impegni estivi sul cemento americano.

Jannik tornerà in campo a inizio agosto a Montreal, dove si disputerà l’edizione 2023 della Rogers Cup, il Masters Mille canadese che, come da tradizione, alterna annualmente la propria sede con Toronto. A seguire, nella settimana di Ferragosto, dal 14 al 20, Sinner si trasferirà a Cincinnati per un altro Mille, ultima tappa di preparazione in vista dello Us Open, ultimo Slam della stagione in programma dal 29 agosto a Flushing Meadows.

Tre tornei nei quali, l’azzurro proverà a migliorare i risultati ottenuti lo scorso anno con i due terzi turni di Toronto (ko con Bautista) e Cincinnati (sconfitto da Auger Aliassime) e il quarto di finale a New York, perso nella combattutissima sfida con Carlos Alcaraz poi campione dello Us Open.

Terminato lo swing americano, Sinner dovrebbe essere tra i convocati della nazionale capitanata da Filippo Volandri per la fase a gironi della Coppa Davis che vedrà impegnata l’Italia, a Bologna a inizio settembre, contro Canada, Svezia e Cile.