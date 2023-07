Formula 1, GP Belgio: Ferrari pronta a fare sul serio?

By

Entra sempre più nel vivo il Mondiale di Formula 1. Dopo appena una settimana dal GP d’Ungheria, questo weekend si terrà il 12esimo Gran Premio stagionale, quello previsto sul circuito di Spa-Francorchamps, in Belgio. Si tratta dell’ultimo appuntamento prima della pausa estiva.

Terzo weekend caratterizzato dal format con Sprint Race e qualifica shoot-out: nella giornata di domani, venerdì 28, si terrà la sessione unica di prove libere, poi qualifiche e shoot-out in vista della gara di domenica. Inutile dire che sarà ancora una volta Max Verstappen, il vero dominatore del Mondiale, a partire con i favori del pronostico, sotto tutti i punti di vista.

Più che sull’olandese della Red Bull, si potrebbe puntare sul compagno di scuderia, Sergio Perez, attualmente secondo nella classifica iridata e parso in netta ripresa in Ungheria dopo un periodo di appannamento. Interessante la quota relativa alla possibilità che il messicano possa essere autore del giro più veloce: parliamo di 6 volte la posta su Planetwin365; come WilliamHill e Unibet.

Le incognite maggiori riguardano ancora una volta la Ferrari. Le parole del team principal Frederic Vasseur, sono state abbastanza chiare: c’è bisogno di osare e cambiare rotta, viste le aspettative prestagionali completamente disattese.

Può sembrare assurdo, ma chiudere questa prima parte di stagione in maniera positiva può comunque essere un segnale: il circuito di Spa, oltretutto, evoca tanti ricordi positivi al Cavallino Rampante, uscito vincitore ben 18 volte. La possibilità che stavolta Leclerc possa vincere il Gran Premio pagherebbe 33 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 30 e su Unibet 34. Una Pole Position del monegasco, invece, pagherebbe 19 volte la posta su Planetwin365; su Unibet e Betclic 15.

A prescindere da tutto, sarebbe bene ricordare anche che questo tracciato ha spesso riservato molte sorprese. In particolare, va tenuto conto del meteo, il quale pare preveda pioggia per il giorno della gara e allora si fanno sempre più concreti i ricordi del 2021, quando la gara si concluse dopo soli due giri. Ma quale potrebbe essere il primo pilota ad essere costretto al ritiro? Appare molto allettante la quota relativa al possibile ritiro di Yuki Tsunoda, della AlphaTauri, apparso molto indietro già in Ungheria: su Planetwin365 parliamo di 21 volte la posta, mentre su Unibet un suo ritiro prima di qualsiasi altro pilota pagherebbe 15 volte la posta. Su WilliamHill la stessa giocata pagherebbe 17 volte la posta.