Napoli, calciomercato fermo: che cosa serve agli azzurri?

Il calciomercato del Napoli ha finora regalato poche emozioni ai suoi tifosi. La squadra azzurra ha salutato due elementi importanti, ma ancora non si è mossa per la sostituzione. L’addio di Kim e Ndombélé sono arrivati in maniere e tempi diversi, ma ora hanno bisogno di sostituti adeguati.

NAPOLI, SUL CALCIOMERCATO RICERCA UN DIFENSORE E UN CENTROCAMPISTA

Gli addii di Ndombélé e Kim hanno creato due buchi. Il difensore centrale è la necessità più pressante della formazione partenopea. L’addio di Kim direzione Bayern Monaco ha lasciato in dote circa 50 milioni di euro, che i bavaresi hanno pagato per la clausola rescissoria inserita nel contratto del difensore asiatico. Un budget importante per il calciomercato di una società come il Napoli che, da anni, vive coi conti in ordine. Aurelio De Laurentiis, che ha da poco assunto Mauro Meluso nel ruolo di DS al posto di Cristiano Giuntoli, procede con cautela.

Sul difensore centrale, il profilo individuato è quello di Kevin Danso, centrale del Lens. Tuttavia, il Napoli non ha ancora un accordo sulla valutazione del calciatore, valutato dal club transalpino oltre 30 milioni. L’austriaco è l’opzione principale per sostituire Kim, mentre non c’è un vero nome per sostituire Tanguy Ndombélé, che ha salutato al termine del periodo di prestito. Il francese è stato una riserva affidabile di Zambo-Anguissa, ma ora serve un nuovo interprete anche se i nomi per la sostituzione dell’ex Lione non sono ancora emersi.

IN USCITA?

Le uscite del Napoli potrebbero però non essere finite con gli addi di Ndombélé e Kim. Sulla lista partenti del Napoli durante questa sessione di calciomercato potrebbero esserci anche Diego Demme e Hirving Lozano. Il tedesco è stato in predicato di addio per tutta la passata stagione, senza mai trovare una soluzione. Chiuso da Lobotka, l’ex Lipsia vorrebbe un’occasione altrove per rimettersi in carreggiata e trovare minutaggio. Il suo addio inevitabilmente comporterebbe un eventuale nuova ricerca anche in entrata con Tousart, pupillo di Rudi Garcia, in pole.

In avanti, l’ala messicana potrebbe salutare dopo 4 anni. Il contratto in scadenza nel 2024, il mancato accordo sul rinnovo e la voglia del Napoli di monetizzare lo hanno inevitabilmente messo alla porta. Tuttavia, durante questo avvio di calciomercato il Napoli ha presentato al calciatore almeno due offerte ritenute valide, che però Lozano ha messo in standby. Il rischio è di arrivare allo scontro ad un anno dalla scadenza, facendo perdere occasioni importanti ad entrambe le parti.

ZIELINSKI E KVARA VERSO IL RINNOVO, OSIMHEN TRATTA

Chi invece non lascerà Napoli in questo calciomercato, a differenza di quanto immaginato finora, è Piotr Zielinski. Il polacco, in scadenza nel 2024, era pronto a lasciare. Tante le offerte per lui, le più importanti provenienti da Arabia Saudita e Lazio (con Sarri che ne voleva fare il post Milinkovic-Savic). Invece, il polacco alla fine ha accettato un rinnovo a cifre d’ingaggio inferiori a quelle offerte e attualmente percepite in azzurro. Una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti della società e della piazza.

La stessa scelta che potrebbero fare entrambi i grandi protagonisti della stagione dello scudetto partenopeo. Kvicha Kvaratskhelia starebbe già trattando l’accordo con la società per rinnovare a più del doppio dell’ingaggio. Un adeguamento meritatissimo che prolungherà l’accordo fino al 2028, mettendo in cassaforte la permanenza a Napoli almeno per la prossima stagione.

L’altro grande protagonista Victor Osimhen sta invece trattando. Su di lui, nelle scorse settimane si diceva fosse forte l’interesse del PSG, ma le voci si sono assopite di fronte alle esose richieste di DeLa. Tuttavia, il centravanti sarebbe ben contento di poter rimanere dove è già l’idolo della tifoseria ma attenzione all’Arabia Saudita.