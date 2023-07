Nuovo rivale per Verstappen: “Lo vedo in Red Bull”

C’è un nuovo nemico per Max Verstappen, un altro big che in Formula 1 può mettere in difficoltà il campione del mondo

Ormai prossimo a diventare per la terza volta campione, Verstappen sa come sta crescendo una concorrenza importante che potrebbe addirittura levargli spazio nella scuderia austro-inglese.

La Red Bull sta dominando in lungo e in largo questo campionato: la stagione 2023 sembra essere divisa ormai in due blocchi, tra i record che vuole conquistare il team e gli altri piloti che combattono dal secondo posto in poi.

Max Verstappen è reduce da sette vittorie di fila, ormai i bookmakers hanno abbassato sempre più le quote sui suoi trionfi nei Gran Premi. In qualsiasi condizione, il campione del mondo emerge grazie a una macchina perfetta ma per il futuro le cose potrebbero cambiare, dando modo anche allo stesso pilota di poter combattere con maggior vigore.

Arriva l’erede di Verstappen, c’è l’annuncio

La Formula 1, nonostante il predominio della Red Bull, mostra comunque qualcosa di incoraggiante per il futuro, ci sono scuderie in crescita e anche dei giovani pilota che non hanno paura in pista. Un buon segnale per le prossime stagioni, il livello di competitività può tornare alto. Ne è convinto anche Eddie Jordan, che ai microfoni di Talk Star ha designato quello che sarà un futuro big della F1 mondiale. Verstappen sarà insidiato da Piastri, questo il pensiero dell’esperto ex proprietario del team omonimo.

Un giudizio importante proferito da Eddie Jordan che in fatto di giovani non è certo uno sprovveduto: nel 1992 lanciò l’allora esordiente Micheal Schumacher, in pochi anni il tedesco fece la storia dei motori. Jordan prevede per il pilota della Mclaren un futuro radioso. In effetti lo stesso Oscar Piastri nella sua stagione d’esordio sta convincendo un po’ tutti gli esperti.

Le parole di Jordan sono una sorta di benedizione: “Ha gareggiato senza paura contro Verstappen all’esordio su questa pista. Bisogna stare attenti perché ha delle qualità da star, sono davvero entusiasta di questo ragazzo e credo possa essere uno dei piloti che sfiderà Max nel prossimo futuro”.

Investitura di peso per l’australiano in un periodo dove la Mclaren è tornata a brillare, anche grazie al secondo posto di Lando Norris. Gestito da Mark Webber, Piastri potrebbe essere il nome caldo del mercato occupando il sellino da secondo pilota Red Bull, al posto di Carlos Perez e aumentando la competitività interna della Red Bull.