Formula 1 in chiaro, annuncio sensazionale: un sogno per i tifosi

La Formula 1 potrebbe tornare presto in chiaro per la gioia di tutti i tantissimi appassionati di motori. L’annuncio ha stupito i fan

Da diversi anni ormai la classe regina del Motorsport è un’esclusiva di Sky Sport e solo in rare occasioni è possibile seguirla in diretta in chiaro su TV8. Ora le cose potrebbero cambiare.

La Formula 1 è da sempre stato uno sport per ricchi. La regina del Motorsport è una frequentazione per facoltosi, sia per chi prova ad intraprendere la carriera nell’abitacolo, sia per chi vuole seguire da appassionato i Gran Premi. Sponsorizzazioni e imprenditoria di un certo livello sono l’unica via per arrivare nella strettissima élite dei migliori 20 del mondo.

Anche per quanto riguarda la fruizione siamo su parametri completamente diversi rispetto ad esempio a sport più popolari come il calcio. Un biglietto per una gara può costare tranquillamente 200-300 euro, senza considerare spostamenti, etc…

Dal 2019 è diventato un lusso anche poter seguire in televisione la Formula 1, visto che per farlo c’è bisogno dell’abbonamento alla televisione satellitare. Sky detiene in modo esclusivo da 4 anni i diritti del Circus e come stabilito anche in questa stagione passa “in chiaro” appena 5 Gran Premi in diretta. Dopo l’annullamento del GP dell’Emilia Romagna a Imola, i tifosi potranno vedere su TV8 gli appuntamenti di Monza e del Messico, dopo aver assistito live a Spagna e Ungheria.

Formula 1, torna in pista anche la RAI: la promessa di Stella Bruno

Dal 2018 la RAI ha perso la possibilità di mandare sui propri canali la Formula 1. L’ultima occasione è stato il Gran Premio d’Italia a Monza di 5 anni fa. Da quel momento la televisione di Stato si è dovuta inchinare alle logiche del mercato e a prezzi insostenibili.

Ora arriva però in tal senso un annuncio molto interessante, fatto dal neo Vicedirettore di RaiSport, ovvero Stella Bruno. La storica inviata nel paddock di F1 ha ricevuto una promozione molto importante, con delega ai motori. Su Twitter, dopo aver annunciato la lieta notizia ha anche aggiunto: “Lavorerò per riportare qualche gara in chiaro (senza nulla togliere a Sky)”.

Poi un augurio di rivedere la Ferrari presto vincente, che non guasta mai, anche per far crescere gli ascolti nel panorama italiano. Vedremo se già dalla prossima stagione sul tema televisivo cambierà qualcosa, ricordando che Sky ha prolungato il suo accordo con Liberty Media sino al 2027.