Formula 1 sotto shock: Alonso ha deciso di mollare

Fernando Alonso è pronto a una nuova svolta, il pilota spagnolo ha deciso cosa farà nel prossimo futuro spiazzando i tifosi

Il 42enne spagnolo sta vivendo una stagione tra alti e bassi dopo la grande partenza, e punta su un 2024 di alto profilo. La mossa di Alonso va così a movimentare decisamente quello che sarà il mercato dei piloti per la prossima stagione.

Protagonista da due decenni, vuole continuare ad essere sulla cresta dell’onda, sempre e comunque. Fernando Alonso è uno dei piloti più discussi, dall’esordio nel 2000 con la Minardi ai tempi odierni tante sono state le avventure vissute.

La Formula 1 ha visto nello spagnolo un pilota veloce ma assolutamente imprevedibile nelle sue scelte di carriera, alcune azzeccate e altre decisamente meno. In particolare, si riaprono ora degli spiragli per il futuro: Alonso è chiamato nuovamente a dare una scossa alla sua vita sportiva fin qui già abbastanza movimentata.

Alonso deciso, cosa farà nel 2024

Gli ultimi gran premi non sono stati memorabili, compreso quello di Ungheria a testimoniare come il vento un po’ sia cambiato. L’Aston Martin ha smesso di fare progressi, si sta facendo superare da Mercedes e Ferrari, e non è un bel segnale per il pilota spagnolo. Così, sono emerse le prime voci di un addio di Alonso, che lo stesso pilota ha cercato di chiarire. Ai microfoni di Dazn ha spiegato come per il 2023 è difficile attendersi altro.

Infatti, Alonso ha specificato quanto avviene all’interno della sua scuderia. Ovvero, si pensa all’Aston Martin del 2024, dunque per questa stagione bisognerà stringere con il materiale a disposizione. A meno di una svolta, non otterrà così la famigerata vittoria numero 33, diventata una sorta di ossessione sportiva tanto da metterla come numero sulla livrea. Alonso può lasciare la scuderia, e secondo le prime ipotesi lo spagnolo è ancora un uomo cercato sul mercato dei piloti e chissà non possa esserci un nuovo colpo di testa.

Nei giorni scorsi ha specificato come la scelta di passare dall’Alpine all’Aston sia stata una delle migliori in carriera, ma bisognerà capire se sarà dello stesso avviso tra qualche settimana. Lo spagnolo è stato sempre abituato a lottare per il vertice, difficilmente accetterebbe una macchina poco competitiva per quattro mesi in campionato. Dunque, da una parte il desiderio di scoprire cosa avverrà nel 2024, ma dall’altra anche qualche possibile tentazione (un ritorno in Ferrari?) che può interessare tutto il circus.