Il Milan trema: assalto dall’Arabia, via a gennaio

Dopo i tanti acquisti in casa Milan si parla anche delle possibili cessioni con un assalto dall’Arabia Saudita per un big rossonero.

Il Milan non sembra volersi fermare per quello che riguarda il calciomercato in entrata ma i rossoneri ora pensano anche alle uscite.

Una delle squadre che maggiormente cambierà rispetto alla scorsa stagione è sicuramente il Milan. Oltre agli addii dal punto di vista dirigenziale, sono molti i cambi anche all’interno della rosa di Stefano Pioli che si prepara a vivere un campionato con diversi calciatori nuovi a disposizione. Per il momento sono più gli acquisti rispetto alle cessioni e per i rossoneri è tempo di pensare a sfoltire la rosa. Un interessamento da parte del campionato arabo sta facendo fare delle valutazioni su un big.

Calciomercato Milan, un big verso l’Arabia Saudita

Stando a quanto affermato dal giornalista Nabil Djellit, anche Ismael Bennacer sarebbe finito nel mirino dell’Arabia Saudita. Il calciatore, fermo per infortunio fino ad inizio 2024, potrebbe cambiare maglia nel prossimo gennaio.

L’ex giocatore dell’Empoli si è infortunato in occasione della partita di Champions League contro l’Inter e ne avrà per diversi mesi, tornando a disposizione di Pioli verso febbraio. Non è però da escludere una sua cessione già a gennaio considerato il fatto che diversi club dell’Arabia Saudita starebbero prendendo i primi contatti con l’algerino. Considerati i molti acquisti a centrocampo del Milan, non è da escludere un addio del classe 1997 per fare cassa.

Il giocatore ha di recente rinnovato il contratto con il Milan ma i rossoneri potrebbero dare l’ok al suo addio soprattutto se da qui al termine del mercato riuscissero a mettere altre pedine a disposizione di Pioli. In questo senso piace molto Musah, centrocampista statunitense del Valencia che ha più volte affermato di volersi trasferire in rossonero e per il quale appare vicino l’accordo con il Valencia. Gli affari in entrato potrebbero poi non essere finiti considerato il fatto che il Milan può chiudere per un altro extracomunitario.

Per quello che riguarda le uscite sono molti i nomi in partenza. Messias piace a diverse squadre italiane, mentre per De Ketelaere arrivano offerte dall’estero. Verso l’addio anche Rebic, Ballo-Touré ed Origi con Saelemaekers che è finito nel mirino di altri club. Un mercato quindi tutt’altro che finito per i rossoneri, pronti a vivere un altro mese intenso per quello che riguarda le trattative sia in entrata che in uscita.