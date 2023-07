Formula 1, che svolta: annuncio e notizia bomba

Per la Formula 1 è pronta una svolta, poco fa è arrivato l’annuncio, si tratta di una notizia bomba e tanto attesa per i tanti appassionati delle 4 ruote…

Si tratterebbe infatti di un ritorno a qualche anno fa, andiamo a vedere di cosa si tratta e quali saranno le novità in merito alla svolta di queste ore, riguardante il futuro delle gare del campionato mondiale.

Negli ultimi anni si è infatti assistito a domini di scuderie come la Mercedes e la Red Bull, con la Ferrari protagonista solo in qualche stagione in cui ha lottato per la conquista del titolo mondiale, senza però riuscirci.

L’ultimo conquistato è risalente al 2007, quando Raikkonen si impose all’ultima gara sull’esordiente Hamilton, tali imprese del Cavallino Rosso erano molto seguite all’epoca, non solo per la competitività della scuderia di Maranello, ma per la possibilità di seguire in modo fruibile i vari appuntamenti stagionali.

Formula Uno, che svolta: annuncio e notizia bomba

Diverse volte sono state le occasioni per seguire interi campionati di Formula Uno in chiaro, a partire dalla fine degli anni ’60, quando a commentare le gare automobilistiche vi era Mario Poltronieri per la Rai, la stessa emittente di Stato ha poi proseguito nel corso dei decenni successivi a seguire le gare del campionato iridato.

Vi sono stati poi periodi nei quali anche Telemontecarlo e Mediaset hanno seguito l’evento, sempre in chiaro, ma da una decina di anni, dopo un breve periodo di alternanza tra la Rai e Sky, vi è stato il passaggio automatico all’emittente di Murdoch.

Da quel momento in poi, per seguire l’intera stagione occorreva possedere un abbonamento, anche se le stesse gare vengono trasmesse a distanza di 3 ore su Tv8, ed alcune di esse in diretta, tale accordo proseguirà fino al 2027, ma potrebbe esserci un clamoroso ritorno.

A provocare la svolta ci sarebbe infatti Stella Bruno, storica inviata di F1 ed appena nominata Vicedirettore di RaiSport, le parole della giornalista in tal senso sono di grande apertura per tutti gli appassionati dei motori, ecco cosa ha dichiarato in merito sui propri profili social: “Sono entusiasta di annunciare la mia nomina con delega ai motori, lavorerò per trasmettere alcune gare di Formula Uno per la Rai, senza nulla togliere a Sky“.

Dopo queste sue affermazioni, molti tifosi hanno manifestato la loro soddisfazione per una notizia tanto attesa da tempo dai grandi appassionati di motori.