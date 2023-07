Irrompe il PSG: 50 milioni sul piatto per lui

Il PSG irrompe di nuovo in sede di calciomercato mettendo sul piatto 50 milioni per un protagonista di Serie A.

Assoluto protagonista negli ultimi anni di calciomercato, il PSG vuole esserlo anche quest’anno ed è pronto a chiudere un altro affare in Serie A.

Il campionato italiano è da sempre un torneo al quale guarda con attenzione il PSG, alla ricerca di calciatori che possano alzare il livello di competitività della squadra francese. In queste ultime ore il club transalpino starebbe valutando di mettere sul piatto un’offerta da circa 50 milioni di euro per uno dei protagonisti del nostro campionato. Una proposta che potrebbe mettere a disposizione di Luis Enrique un altro calciatore derivante dalla Serie A dopo l’acquisto di Skriniar giunto a costo zero dopo la scadenza del contratto con l’Inter.

PSG scatenato, 50 milioni per la stella della Serie A

Stando a quanto affermato da L’Equipe, il PSG sarebbe pronto ad offrire circa 50 milioni di euro all’Atalanta per Hojlund. Un’offerta che potrebbe convincere i bergamaschi che sono già in trattative con il Manchester United.

I nerazzurri hanno chiesto finora 60 milioni di euro per il loro giovane centravanti che ha attirato l’attenzione di diverse big europee. La proposta da 50 milioni, con l’aggiunta di alcuni bonus, potrebbe convincere la società di Percassi a cedere il calciatore e provare poi l’assalto ad un nuovo attaccante da regalare a Gasperini. Un PSG che è pronto a rivoluzionare il proprio attacco dopo la partenza di Messi e la rottura con Mbappé.

Proprio per questo motivo potrebbero essere due i centravanti in arrivo alla corte di Luis Enrique con Hojlund che potrebbe essere affiancato da Harry Kane. L’inglese resta infatti sempre in uscita dal Tottenham ed al momento il Bayern Monaco non ha affondato il colpo. Quello che appare ormai certo è l’addio del giovane danese all’Atalanta. Per lui si profila una sfida tra PSG e Manchester United con i bergamaschi che sperano in un’asta per il suo cartellino.

Per quello che riguarda l’Atalanta, dopo l’addio di Boga, l’attacco potrebbe essere ancora più rivoluzionato. Al prossimo addio di Hojlund potrebbe aggiungersi anche quello di un colombiano con Zapata e Muriel che non sembrano essere le prime scelte di Gasperini per il prossimo campionato. Uno dei due potrebbe essere ceduto per lasciare spazio a nuovi arrivi con il tecnico pronto a cambiare di nuovo il reparto offensivo.