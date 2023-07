LeBron James commuove tutti dopo l’incidente del figlio: cos’ha detto

Nelle ultime ore un particolare episodio ha tenuto con il fiato sospeso gli appassionati di basket e soprattutto di Nba.

Parliamo di una delle più grandi star a livello planetario, una leggenda della storia del basket e uno sportivo che difficilmente tutti noi dimenticheremo. Davanti a questioni di vita o di morte, siamo tutti uguali.

Sono stati attimi di terrore, momenti molto difficili per il campione NBA LeBron James. La stella dei Los Angeles Lakers ha vissuto uno dei peggiori incubi che un padre potrebbe mai vivere: suo figlio Bronny, matricola e aspirante stella del basket, è stato colpito nelle ultime ore da un arresto cardiaco. Il ragazzo, figlio maggiore di LeBron, era uno dei classi 2004 più interessanti del panorama americano, ma ora tutto potrebbe cambiare.

Fortunatamente le cure sono state eccellenti e dopo aver vissuto la terapia intensiva il ragazzo ne è uscito e ora sta meglio. Non si conoscono i motivi di questo arresto cardiaco e Bronny nelle prossime ore sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti. Non sappiamo ancora se il figlio di LeBron possa tornare su un campo da basket, anche se al momento questa è l’ultima delle problematiche per la famiglia del ragazzo. Ovviamente, la salute è la prima cosa ed al centro di tutto.

LeBron James, prime parole dopo il problema al figlio

Inizialmente la famiglia di LeBron aveva semplicemente rilasciato un comunicato dove si chiedeva privacy e rispetto per questa difficile situazione, ma ora la stella di Akron è tornato a parlare. E lo ha fatto, per mezzo social network. Attraverso delle dichiarazioni sui propri account Instagram e Twitter LeBron ha voluto ringraziare tutti per il sostegno e ha affermato: “Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno inviato preghiere e messaggi di affetto. La nostra famiglia sta bene e sente il vostro amore”.

Poi il cestista dei Lakers ha continuato rilasciando un messaggio che in fondo pretende rispetto e chiarezza su questa situazione inaspettata: “Quando saremo pronti avremo altro da dire, ma ora ci sentiamo solo di ringraziare tutti per l’immenso sostegno ricevuto”. Momenti davvero difficili per il campione, ma una situazione, per fortuna, che sta andando verso il verso giusto. Bronny sta meglio e presto potrebbero arrivare ulteriori novità”.

I tifosi di tutto il mondo attendono di conoscere informazioni, magari anche sul futuro in campo o meno di quello che viene considerato come uno dei figli d’arte più forti in circolazione. Ovviamente non è la priorità, ma tutti vogliono avere maggiori informazioni a riguardo.