Sainz fatto fuori dalla Ferrari: il motivo è molto discutibile

Il futuro di Sainz in Ferrari sembra molto incerto: alcune indiscrezioni danno per certo il non rinnovo.

Sia Carlos Sainz sia Charles Leclerc hanno un contratto in scadenza a fine 2024 e la Ferrari tra non molto prenderà delle decisioni. Anzi, con il pilota monegasco la scelta sembra già fatta.

Sono partiti i primi contatti per trattare il rinnovo e blindare colui che è ritenuto un sicuro futuro campione del mondo di F1. Anche se oggi è lo spagnolo ad essere davanti in classifica, la scuderia di Maranello non ha dubbi sul valore di Leclerc e conta di chiudere quanto prima un accordo per il prolungamento contrattuale.

Stando a quanto scritto in Spagna, le decisioni del box Ferrari stanno penalizzando Sainz e favorendo il compagno di squadra. Lo stesso Carlos ha iniziato a manifestare qualche malumore nei confronti del team e tocca a Frederic Vasseur spegnere ogni accenno di polemica.

F1, Carlos Sainz può lasciare la Ferrari: quale futuro?

In caso di mancato rinnovo con il Cavallino Rampante, sarebbe interessante vedere dove andrebbe il pilota madrileno. Una risposta è arrivata da Ralf Schumacher a Sky Sport Deutschland ed è qualcosa di già letto/sentito: “Ha perso fiducia nella squadra e ho sentito che suo padre cerca alternative. Carlos Sainz senior è vicino al gruppo Volkswagen per via dei rally e ad Audi serve un pilota esperto per il 2026“.

Com’è noto, Audi acquisirà la maggioranza azionaria della Sauber ed entrerà ufficialmente in Formula 1 dal 2026. Quindi, per il 2025 il figlio d’arte potrebbe accettare di correre per la scuderia di Hinwil prima che il costruttore tedesco faccia la propria comparsa nel campionato.

Il fratello di Michael Schumacher ha aggiunto anche altri commenti che riguardano la situazione del driver spagnolo: “Un pilota deve essere anche un uomo squadra e lui non sta facendo una buona impressione. Inoltre, sa guidare ma commette ancora troppi errori e le sue performance non sono costanti“.

Ralf ritiene che Sainz debba fare dei cambiamenti per essere considerato un pilota top. Meno errori e meno lamentele. Vasseur valuterà bene se confermarlo o meno. Ha speso spesso delle parole positive nei suoi confronti, ma deve valutare cosa sia meglio per la Ferrari.

Sono anche trapelati i nomi di alcuni piloti che interesserebbero alla scuderia di Maranello. Uno che farebbe il secondo di Leclerc senza problemi è Alexander Albon, oggi in Williams e che ha un buon rapporto con il monegasco.