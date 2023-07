Juventus, assalto a Locatelli: cessione a sorpresa

Il destino di Manuel Locatelli, in maniera del tutto sorprendente, potrebbe essere molto lontano da Torino

La Juventus è adesso pienamente concentrata su una sessione estiva di calciomercato decisamente movimentata. Perchè, soprattutto in uscita, i movimenti dal club torinese sono stati molteplici.

Cuadrado e Di Maria su tutti, a zero, ma non solo. Perchè anche le possibili partenze di due big come Dusan Vlahovic e Federico Chiesa tengono in apprensione la tifoseria bianconera, preoccupata dagli eventuali sostituti dei due gioielli in attacco. In mediana, poi, oltre alla conferma di Adrien Rabiot che ha firmato per un altro anno in bianconero, ha salutato pure Leandro Paredes. L’argentino, dopo il prestito dal PSG, ha fatto ritorno in Francia. Ed intanto la Juventus rischia adesso un’altra cessione, praticamente mai preventivata nell’attuale sessione di mercato, che lascerebbe i tifosi letteralmente senza parole.

Secondo quanto viene riferito dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, Manuel Locatelli potrebbe effettivamente lasciare la Juventus nelle prossime settimane. Una vera e propria bomba di mercato quella lanciata dal quotidiano iberico che specifica anche lo scenario che da qui a fine agosto potrebbe non solo presentarsi ma anche andare concretamente in porto.

Locatelli, la big si rifà avanti: offerta alla Juve

Ci sarebbe una squadra inglese particolarmente interessata all’ex Milan e Sassuolo che già in passato era stato accostato ad una delle realtà più importanti e ambiziose d’Europa: l’Arsenal. I ‘Gunners’, dopo aver perso al photofinish la Premier League dello scorso anno, vogliono tornare a far bene magari arrivando fino in fondo in campionato.

E per farlo la società londinese ha già sborsato diversi milioni di euro per altrettanti grandi colpi in entrata. Da Rice ad Havertz fino a TImber. Mikel Arteta, però, lamenta una situazione decisamente particolare proprio a centrocampo. Perchè Locatelli, in mediana, rappresenterebbe un polivalente jolly molto utile all’idea di calcio del manager spagnolo. Va inoltre considerato come Thomas Partey sia in scadenza nell’estate 2025 e del suo futuro non si sa ancora nulla.

Viene riferito che, se il ghanese dovesse effettivamente lasciare Londra, allora l’assalto al gioiello della Juventus sarebbe praticamente automatico. Con una proposta che si avvicinerebbe a 25 milioni di euro per il cartellino del 25enne di Lecco, sotto contratto per altre tre stagioni con la ‘Vecchia Signora’.

Locatelli, nel suo ultimo anno in quel di Torino, ha comunque rivestito un ruolo importante per la squadra di Massimiliano Allegri: per lui 49 presenze tra campionato e coppe e 2 assist vincenti all’attivo.