Thiago Alcantara in Serie A: il colpo è da capogiro

Thiago Alcantara potrebbe essere il super colpo in Serie A, il centrocampista è pronto a giocare nel nostro campionato, legato da un affetto speciale

Il mediano del Liverpool potrebbe essere il top player per rilanciare un grande club italiano. L’intenzione di Thiago potrebbe anche essere quella di arrivare nel paese dove è nato, giocando così come il padre nel torneo italiano a distanza di anni.

Le radici non si cancellano e vanno onorate: lo pensa un calciatore importante come Thiago Alcantara, che nel corso della carriera ha giocato con tre grandissime squadre in altrettanti campionati. Lo spagnolo è cresciuto nel Barcellona, che lo ha portato ad altri livelli, prima di cederlo al Bayern Monaco.

Dalla Bundesliga, poi, si è trasferito in Premier, il Liverpool in queste ultime tre stagioni non lo ha avuto spesso in formissima, e molte scelte di Klopp poi sono state discusse. Così, si aprono gli spiragli per un trasferimento in Italia particolarmente gradito al centrocampista iberico di origini brasiliane.

Thiago Alcantara in Serie A, dove giocherà

Il centrocampista è nato nel 1991 a San Pietro Vernatico, paese in provincia di Brindisi e del comprensorio del Salento. Territorio caro a tutta la famiglia, il papà Mazinho esordì in quella stagione proprio con la maglia del Lecce, quasi a fine campionato nacque il piccolo Thiago Alcantara.

La famiglia poi si trasferì per una stagione a Firenze, prima di viaggiare tra Brasile e Spagna, e il centrocampista prese poi la nazionalità. Una storia trasversale che facilita in un certo senso il suo eventuale trasferimento per il 2024. Alcantara per Inter o Juve è una suggestione intrigante.

L’esperienza non manca di certo al centrocampista, che alzerebbe nettamente in qualità il reparto di entrambe. Gradito a Inzaghi e ad Allegri, la costanza nell’interdizione abbinata alla tecnica sopraffina lo portano ad essere adatto sia in caso di schieramento con tre uomini nonché giocando proprio davanti alla difesa. Mossa strategica per il futuro, più che per il presente probabilmente: il contratto di Thiago scade nel 2024 e lo porterebbe ad essere un parametro zero di lusso.

Una presa di posizione importante: l’Inter è ora piena in mezzo al campo mentre la Juve sta puntando su Kessie, almeno per l’immediato. Tra qualche mese, Thiago Alcantara potrebbe essere ingaggiato a costo zero: il Liverpool difficilmente prolungherà il contratto al centrocampista, classe 1991 dal lungo palmares. Nel corso della sua carriera sono ben 36 i trofei vinti, è uno dei dieci calciatori ad aver vinto maggiormente: un buon viatico per il suo arrivo in Italia.