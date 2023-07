Bufera a Casa Milan: cacciato dopo una sola stagione

Cessione ‘immediata’ per il Milan in sede di mercato con i rossoneri pronti a salutare un giocatore dopo soli sei mesi.

Il Milan, gestito dalla coppia formata da Furlani e Moncada, non ha tempo di aspettare e vuole continuare la rivoluzione iniziata con questo calciomercato.

Il nuovo corso rossonero è pronto a continuare l’opera di stravolgimento della rosa e sono pronti a salutare un calciatore che è arrivato a Milanello solamente sei mesi fa. La nuova dirigenza ha dimostrato di voler prendere decisioni forti, anche in contrasto con quelle che sono state prese fino a due mesi fa. Messi a segno diversi acquisti (ma l’opera non è finita qui) ora la concentrazione è sulle cessioni e sull’addio di quei calciatori che non fanno parte del progetto tecnico del club e di Stefano Pioli.

Milan, nuova cessione sul mercato: addio in prestito secco

Milan e Sheffield Wednesday sono in costante contatto in queste ore per definire il passaggio di Devis Vasquez alla squadra inglese in vista del campionato che sta per prendere il via.

L’operazione dovrebbe concludersi in prestito secco con il colombiano che passerà nel club di Championship per trovare spazio e mettersi in mostra. Arrivato durante la scorsa sessione di calciomercato invernale, l’estremo difensore si è messo a disposizione di Pioli per coprire temporaneamente il ‘buco’ lasciato da Maignan che restò fuori a lungo durante la scorsa stagione. Il portiere ex Guaranì non ha però mai trovato spazio ed ora spera di mostrare il suo valore in Inghilterra.

Un’operazione, quella della cessione dell’estremo difensore, dettata anche dal rinnovo di Antonio Mirante che resterà in rossonero fino al giugno del 2024. Il Milan non si fermerà però alla partenza di Devis Vasquez. Ante Rebic ha ormai già salutato i compagni ed è pronto ad unirsi al Besiktas. Ora l’obiettivo del club meneghino è quello di ‘piazzare’ Origi con il belga che pesa troppo sulle casse rossonere dopo un’annata completamente da dimenticare.

Oltre alle uscite il calciomercato del Milan continua anche in ottica entrata. Piace sempre Musah del Valencia con il centrocampista che appare vicino al club meneghino. Non è escluso poi l’acquisto di un centravanti così come quello di un terzino sinistro che possa ricoprire il ruolo di vice Theo Hernandez con Luca Pellegrini che al momento rappresenta una delle prime alternative.