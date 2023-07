Clamoroso Jean Todt: lo ha fatto per davvero

In questi giorni si è ritornati a parlare di Jean Todt e di quanto clamoroso gli sia accaduto. Andiamo a vedere cosa ha fatto per davvero l’ex direttore della Ferrari…

Protagonista dell’ultimo periodo d’oro della Ferrari, il dirigente francese è riuscito alla sua età a regalarsi un grande traguardo, in questa occasione lontano dal mondo dei motori. Andiamo a vedere cosa è successo.

Sin da giovane, Jean Todt si appassiona all’automobilismo, divenendo in seguito pilota, specializzandosi come copilota nel rally, ma le sue migliori fortune non arriveranno a bordo di una vettura, ma al di fuori di esse.

Pur ottenendo il suo miglior risultato di carriera nel 1981, quando a fianco di Guy Frequelin arriverà secondo nella classifica generale di rally a bordo della Peugeot, giunse nello stesso anno la decisione di rimanere con la stessa vettura, ma divenendo nei mesi successivi direttore generale.

Da allora, inizierà per lui una carriera da manager di successo, fino alla chiamata nel 1993 da parte di Luca Cordero Di Montezemolo, il quale decise di assumerlo come direttore della scuderia italiana, in modo tale da rilanciare le ambizioni della Rossa, dopo un periodo di calo.

Pazzesco Jean Todt: Lo ha fatto davvero!

Una seconda svolta arrivò quando nel 1996 giunse in Ferrari il due volte campione del Mondo, Michael Schumacher, insieme al pilota tedesco costituirono un binomio vincente, come hanno dimostrato i numerosi successi nei Gran Premi ed i 5 titoli iridati portati a casa in un decennio, oltre a quello conquistato con Raikkonen nel 2007, rimasto come l’ultimo campionato piloti vinto dal Cavallino Rosso ad oggi. Successivamente, il manager francese è stato al capo della Fia e poi dirigente all’ONU come inviato speciale.

Riguardo alla sua vita privata, dal 2004 sta insieme all’attrice malese, Michelle Yeoh, premiata agli Oscar quest’anno per il film Everything Everywhere All at Once, ed alla premiazione la celebre coppia era apparsa in prima fila.

Dopo 19 anni insieme, è arrivata la decisione clamorosa: a 77 primavere Jean Todt si è sposato con la nota attrice. Le nozze si sono svolte a Ginevra, e nella località svizzera erano diversi gli invitati appartenenti al mondo della Formula Uno, dal suo successore alla Ferrari, vale a dire Stefano Domenicali, passando per l’ex pilota Massa. Durante la cerimonia non è mancata una dedica speciale per Michael Schumacher, sulle cui condizioni il dirigente è tra i pochi a conoscere la sua situazione, provocando commozione tra i partecipanti al lieto evento.