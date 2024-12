Formula1, nuovo avvicendamento tra le case costruttrici? Cosa sta succedendo

Un nuovo team sembra pronto per farsi strada nel mondo della Formula 1: ecco tutte le novità da scoprire al riguardo

Il mondo della Formula 1 è in continuo mutamento. Non a caso, uno dei soprannomi di questo mondo è Circus, perché le cose cambiano continuamente ma rimane sempre uno spettacolo.

Inoltre, una degli aspetti più importanti della Formula 1 è vedere come si svolgono le diverse dinamiche tra case costruttrici. Sono davvero tanti gli intrighi che possono accadere nel corso di una stagione.

A quanto pare, dal 2026 ci sarà un’altra protagonista da tenere d’occhio. Si tratta della squadra Andretti, un team che ha deciso di competere anche in Formula 1 dopo aver dominato in altre discipline a tema motori.

Ecco tutto quello che c’è da aspettarsi al riguardo, conoscendo anche il nome ufficiale del team Andretti in F1.

Formula 1, le news sul nuovo team

Andretti Racing Limited, vale a dire il ramo britannico dell’Andretti Autosport che si occuperà della Formula 1 a partire dal 2026, ha annunciato ufficialmente la sua nuova denominazione. Si parlerà di una nuova squadra che risponderà al nome di Cadillac Formula Racing Limited. Il tutto è stato organizzato a un ritmo serrato: Andretti fa sul serio per entrare a far parte della Formula 1 nel 2026 e competere come non aveva mai fatto prima.

D’altronde, questa casa automobilistica è abituata a vincere ed essere protagonista. Negli USA è praticamente una certezza, avendo vinto diverse volte nell’IndyCar Series. Tutto il personale che verrà assunto da oggi in poi sarà inquadrato con il nuovo nome legale, ulteriore segno che l’azienda vuole stabilire una gerarchia vincente sin dal giorno 1. Insomma, se in tanti volevano una Formula 1 più competitiva, ora possono aspettarsi grosse novità dal team Cadillac.

Scompare il nome storico?

Se da una parte in molti attendono con ansia l’arrivo della Cadillac Formula Racing dall’altra alcuni si chiedono se il nome Andretti sparirà completamente una volta del debutto in Formula 1. In effetti, con la nuova denominazione sembra che questa casa automobilistica perda un pezzo del suo fascino. Tuttavia, la società ha deciso di affidare la carica di vertice del board del team a Mario Andretti. Un segnale chiaro che fa capire a tutti da dove deriva la fame di vittorie della società.

Ma chi saranno i piloti che correranno per la Cadillac per il 2026? Al momento è ancora troppo presto per dirlo. Difatti, prima di fare supposizioni e previsioni per il 2026, è bene concentrarsi sul 2025. C’è una grande stagione di Formula 1 da ammirare e in particolare si dovrà seguire lo scontro tra McLaren, Red Bull e Ferrari.