ESCLUSIVA SI Milan, torna l’idea Sergio Conceicao: i dettagli

Dopo le valutazioni estive, per la panchina del Milan. torna l’idea Sergio Conceicao. Il portoghese è un’alternativa concreta se i risultati dei rossoneri a partire da stasera non fossero soddisfacenti. Lo riferisce in esclusiva Gianluigi Longari.

Oggetto del contendere sarebbe un recente scambio piuttosto acceso di opinioni che ha coinvolto l’attuale tecnico del Milan Paulo Fonseca e la dirigenza dei rossoneri.