Sinner, rischio altissimo: succede davvero

Jannik Sinner si scalda in attesa dell’avvio della prossima stagione tennistica. In un modo o nell’altro il tennista altoatesino è sempre protagonista delle cronache, ma stavolta ha rischiato un po’ troppo.

Jannik Sinner ha vissuto un 2024 straordinario, consolidandosi come uno dei protagonisti assoluti del tennis mondiale. Ha conquistato otto titoli, tra cui due tornei del Grande Slam e le prestigiose ATP Finals, chiudendo l’anno al primo posto del ranking mondiale.

Il 2024 per Sinner è stato anche l’anno delle polemiche sotto numerosi aspetti, come nel caso della mancata partecipazione alle Olimpiadi per una tonsillite e, soprattutto, per il caso Clostebol. Fortunatamente il 2025 sta per cominciare e per Jannik sarà il momento di lasciarsi alle spalle voci e illazioni di cui non è nostro compito giudicarne la provenienza.

Nel caso “Clostebol” il tennista si è comportato da professionista, lasciando svolgere il lavoro alle autorità sportive e uscendone, almeno per ora, con un’assoluzione piena. Poi c’è Anna, la collega Kalinskaya con la quale Sinner sembra aver ripreso la liason d’amore, per la grande gioia sua e di tutti i fan dei due atleti. I presupposti per un 2025 scoppiettante ci sono tutti, ma Sinner ha deciso di far preoccupare tutti in questi ultimi giorni del 2024.

Sinner spiazza tutti, Barazzutti: “Avrei evitato”

L’ex tennista e attuale allenatore di Lorenzo Musetti, Corrado Barazzutti è rimasto di stucco nell’apprendere che Jannik Sinner abbia deciso di passare gli ultimi giorni dell’anno sulla neve. Ovviamente non è la neve il problema, bensì gli sci e il pericolo che essi rappresentano per uno sportivo. Il tennista ha infatti deciso di misurarsi con qualche sciata di troppo secondo Barazzutti, mettendo a rischio la stagione 2025. “La sciata natalizia sarebbe stato meglio evitarla. Fosse stato un mio giocatore l’avrei sconsigliato – ha commentato l’allenatore per Adnkronos, per poi proseguire – sappiamo però che Jannik è un fenomeno anche sugli sci”.

Non poteva essere altrimenti, fenomeno in campo così come sugli sci: d’altra parte per un altoatesino andare sugli sci è come andare in bicicletta. Dopo il monito Barazzutti ha chiosato rinnovando la sua convinzione che Jannik Sinner sarà protagonista di un 2025 fantastico: “Sinner è il grande favorito in ogni torneo che gioca e lo sarà anche all’Australian Open. L’unico alla sua altezza è Carlos Alcaraz che è al suo livello come qualità tennistica ma è più discontinuo“. L’ex tennista quindi non vede molte possibilità per Daniil Medvedev e Alexander Zverev, favorendo decisamente il predominio conteso tra Sinner e Alcaraz.