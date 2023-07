Fiorentina in Conference, dopo l’esclusione della Juve

Venerdì l’ufficialità dell’esclusione della Juve dalle Coppe Europee, oggi la conferma dell’inserimento della Fiorentina nel tabellone della Conference League. Una grande e attesa notizia per i viola che speravano di poter rifare il percorso nella terza competizione europea per club. La formazione di Vincenzo Italiano ora dovrà prepararsi per il turno preliminare di fine agosto che le darà poi accesso alla fase a gironi. A dare comunicazione dell’aggiornamento è stato lo stesso club fiorentino.

FIORENTINA BIS IN CONFERENCE LEAGUE

Dopo aver perso la finale della passata stagione, la Fiorentina si ripresenta in Conference League con l’obiettivo finale di vincere. Il ko contro il West Ham brucia, anche e soprattutto perché arrivato in combinazione con la sconfitta nella finale di Coppa Italia. Italiano & co. avranno dunque la fortuna di potersi immediatamente riscattare dopo la delusione della stagione scorsa. Un colpo di fortuna per la Fiorentina, brava comunque nella parte finale del campionato di Serie A a risalire fino all’ottava posizione.

CAMBIA IL MERCATO?

Per la Fiorentina, che finora aveva dovuto ipotizzare una stagione che l’avrebbe impegnata solamente in Serie A e Coppa Italia ora si è aggiunto il terzo gravoso impegno stagionale. Detto che la società di Rocco Commisso non ha lasciato nulla di intentato, visti gli acquisti di Parisi, Arthur e Infantino, che vanno a rinforzare la fascia sinistra e il centrocampo. Ora i viola dovranno necessariamente rifare i conti. Soprattutto in difesa sarà necessario ricostruire il reparto dopo l’addio di Igor. Gli obiettivi sono chiari: la Fiorentina vuole ancora ben figurare in Europa, in Conference League per regalare una nuova entusiasmante stagione ai tifosi.