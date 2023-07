Juventus, ipotesi Donnarumma se parte Szczesny

Sono giorni di fibrillazione in casa Juventus. Il calciomercato si sta evolvendo con l’addio all’Europa per la prossima stagione. In casa bianconera i fanno valutazioni varie, tra queste anche la possibilità di salutare Szczesny e accogliere alla Juventus Gigio Donnarumma. Un’operazione che porterebbe esigui ma significativi vantaggi in termini di bilancio e che i bianconeri valutano solo come ipotesi.

JUVENTUS, SONDAGGIO PER DONNARUMMA

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, nelle ultime ore la Vecchia Signora avrebbe bussato alla porta del portiere della Nazionale per capire che intenzioni abbia per il suo futuro. La Juventus è consapevole che Donnarumma non ha vissuto grandi stagioni all’ombra dell Tour Eiffel, ma un ritorno in Italia potrebbe aiutarlo. Di contro, non sono ovviamente del tutto convinti di voler cedere Wojciech Szczesny. Il polacco è stato un ottimo guardiano in questi anni, ma il suo ingaggio è ingombrante e anche l’età pesa.

Sul polacco ci sarebbero gli interessamenti del Bayern Monaco, alle prese con la cessione di Sommer all’Inter e col recupero d Neuer, e PSG stesso, alla ricerca di un portiere più esperto di Gigio. Il numero 1 della Nazionale di Roberto Mancini al PSG sta deludendo, commettendo parecchi errori. Dalle parti della Continassa, il pensiero è rimasto: Donnarumma alla Juventus significherebbe tanto in termini di continuità dell storia del calcio italiano, ma anche in termini tecnici avendo Gigio appena 24 anni, a dispetto del 33 di Tek.

PAZZA IDEA

Per i bianconeri quella di Donnarumma a Torino si tratta di una pazza idea, e non troppo conveniente. Per capire quanto possa essere vantaggiosa per la Juventus, ci sarebbe da capire se e quanto Donnarumma sarebbe disposto a rinunciare del proprio mega ingaggio netto in doppia cifre. L’ingaggio attuale dell’ex Milan supera anche quello di Szczesny ma per tornare in Italia potrebbe anche decidere di decurtarselo. Si tratta comunque solamente di una ipotesi che lascia quantomeno perplessi e che potrebbe coinvolgere direttamente o indirettamente anche altre operazioni ipotetiche.