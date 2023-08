Emma Raducanu, gonnellina bianca e sguardo assorto: boom di like

Emma Raducanu conquista sempre più fan soprattutto per le foto sui social: boom di like in arrivo

È una delle tenniste maggiormente cercate sul web, una sportiva che sta decisamente scalando le classifiche di gradimento tra i fan anche sui social grazie a scatti che inebriano il pubblico di tutto il mondo.

Vent’anni e ancora tutta una vita sportiva danno ancora più ambizioni a chi è già diventata una stellina mondiale del tennis. Emma Raducanu è una delle ragazze più seguite nel mondo della racchetta e non solo: la sua classe e la sua bellezza sono un mix che attirano i tifosi.

La ventenne è sempre più al centro dell’attenzione, aumentano i fan che notano la sua grazia e la sua determinazione, dimostrando un carattere combattivo in ogni ambito. E scoprendone anche un lato inedito nelle foto sui social, una bellezza che lascia incantati.

Emma Raducanu, uno scatto che attira i fan

Emma Raducanu è un personaggio curioso nel mondo del tennis, che spesso non manca di stupire con le sue dichiarazioni. Ha dichiarato come forse era meglio non vincere l’Us Open. Più che per il trofeo in sé, dove non perse nemmeno un set, si era accorta come erano aumentate le tante aspettative sul suo conto nonché quanti hanno cercato di avvicinarsi a lei solo per trarne del profitto. La tennista britannica non ha partecipato a Wimbledon per via di qualche acciacco, ma si è riscattata sul suo profilo social: assorta in gonnellino, Emma Raducanu conquista i fan di tutto il mondo.

Una marea di like per lei, che pensa alle prossime competizioni e nel frattempo si regala qualche momento di spensieratezza. Non è un caso come sia un volto cercato da brand legati al mondo della moda, tanto da aver ormai una carriera parallela da testimonial e influencer che le frutta una visibilità notevole. E rendendola così ancora di più al centro dell’attenzione, riuscendo a diventare una delle tenniste più cliccate nelle ricerche del web.

Il tutto anche per alcune scelte che hanno fatto discutere, come quella di dare lezioni a pagamento tramite il web. Una polemica partita e subito poi smorzata, la Raducanu guadagna cifre importanti e di certo i duemila euro pattuiti a lezione non erano finalizzati al suo introito personale, quanti destinati alle fondazioni che aiutano i giovani tennisti ad emergere. Un gesto che fa capire come la ventenne abbia anche a cuore il futuro del tennis, puntando sulle sue future rivali in campo senza timore.