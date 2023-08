Ex Napoli alla Juve, Giuntoli piazza un colpaccio a sorpresa

Ex Napoli alla Juve! L’hanno atteso a lungo a Torino ma adesso Cristiano Giuntoli deve recuperare il tempo perduto. Intanto può piazzare un colpo a sorpresa

Quella che ha riguardato direttamente Cristian Giuntoli la si può definire come la prima telenovela del calciomercato 2023. Dalla fine di maggio, e per tutto il successivo mese di giugno, si attendeva il suo arrivo alla Continassa.

Lo si è atteso come colui che avrebbe dovuto iniziare a scrivere un nuovo capitolo della storia della Juventus. Cristiano Giuntoli è arrivato il primo di luglio e qualche giorno dopo vi è stata la presentazione ufficiale, tutto fuorché banale. Il nuovo direttore tecnico della Juventus non ha nascosto la sua juventinità e neanche le difficoltà che l’attendono.

Il suo lavoro è indubbiamente partito con un po’ di ritardo e questo ritardo lo si è pagato durante il mese di luglio. Agosto, avvertono gli esperti di mercato, sarà il mese di Giuntoli e della Juventus che insieme porteranno a dama i colpi che si sono prefissati. Intanto, però, il Milan è vicino al suo ottavo acquisto, mentre l’Inter sta acquistando profili di centrocampo seguiti in passato anche dalla società bianconera.

Ma la Juventus dovrà diventare “sostenibile” per cui, adesso, forzatamente, l’autofinanziamento è la sola strada percorribile. Se le cessioni non arrivano non potranno arrivare i pochi, ma importanti, almeno sulla carta, colpi in entrata. E ce n’è uno che attira tanto Giuntoli.

Ex Napoli alla Juve! Idea Fabian Ruiz

Difesa, centrocampo, attacco. Tutti i settori sono monitorati per essere tagliati e migliorati. Vi è un settore, però, dove la Juventus ha sofferto di più la concorrenza: il centrocampo.

A partire da Milinkovic-Savic, approdato in Arabia Saudita per poi passare a Frattesi, acquistato dall’Inter fino a Kessié, affare che la Juventus non riesce a chiudere anche per il desiderio del centrocampista ivoriano di giocare in Premier League, sono diversi i profili sfumati o che potrebbero sfumare a breve. Ma il mercato offre infinite possibilità. Accanto alle porte che si chiudono inesorabilmente si possono aprire portoni che mostrano nuove opportunità ed una è particolarmente ghiotta per Giuntoli.

Un nome caro all’ex direttore sportivo del Napoli perché è al Napoli che Giuntoli ha portato Fabian Ruiz, ora centrocampista del Paris Saint Germain e della nazionale spagnola, classe 1996. Il mercato sempre pirotecnico del club francese potrebbe portare ad una sua cessione, anche se l’eventuale suo acquisto comporterebbe comunque un investimento importante per il club bianconero.

Il PSG è, al momento, immerso nella mega questione Mbappé che, una volta risolta, potrebbe portare a riaprire la trattativa per Dusan Vlahovic a Parigi. E chissà che nel fitto dialogo tra i due club Giuntoli non porti il discorso anche su Fabian Ruiz. Due affari distinti, ma che potrebbero incrociarsi ed andare poi a buon fine per la soddisfazione di entrambe le parti. Il suo lavoro è indubbiamente partito con un po’ di ritardo, ma adesso Cristiano Giuntoli deve recuperare.