Milan scatenato, arriva un triplo colpo: Pioli esulta

Il Milan è straripante sul mercato, anche Pioli resta senza parole: in arrivo un triplo colpo clamoroso per i rossoneri.

Il Milan non si ferma più. La rivoluzione rossonera continua. Se non è un anno zero per il Diavolo di Pioli, questo 2023, poco ci manca. Dopo la fallimentare campagna acquisti targata Maldini e Massara dello scorso anno, stavolta la dirigenza ha deciso di fare le cose a dovere, portando a casa, uno dopo l’altro, tanti potenziali top player da regalare al tecnico parmigiano. E non è finita qui.

Sono in arrivo infatti altri tre colpi clamorosi. Di questo passo parlare di scudetto potrebbe anche essere poco per un club che ambisce davvero a tornare grandissimo anche in Europa.

A posteriori, la cessione onerosa di Tonali più che un sacrificio è stata un vero affare per il Milan. Vero che il club ha detto addio a uomini importante come lo stesso centrocampista ex Brescia, Ibrahimovic e Brahim Diaz, ma in cambio ha portato a casa alcuni dei giocatori di maggior talento attualmente in Europa, giocatori giovani, con un grande futuro davanti a sé e le potenzialità per diventare veri top player.

Luka Romero, Noah Okafor, Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders, Christian Pulisic e Samuel Chukwueze. Colpi in entrata di grandissima qualità per l’attacco e per il centrocampo rossonero. Sei giocatori che potrebbero davvero trasformare il Milan in una squadra in grado di competere per la Champions.

Ma non è finita qui. Il mercato continua e sono in arrivo altri tre colpi davvero spaventosi, acquisti che fanno tremare le gambe ai tifosi delle altre squadre italiane e che rilanciano ancora una volta le ambizioni del Diavolo.

Milan, altro triplo colpo: con Musah arrivano due altri acquisti

Quello del Milan è stato un mercato lungo e ricco di colpi di scena, ma manca ancora qualcosa per poterlo chiudere definitivamente. Oltre alle cessioni degli esuberi rossoneri, ancora da dover piazzare, arriveranno sicuramente altri tre acquisti, e potenzialmente potrebbero esserne aggiunti anche altri due.

Il prossimo acquisto sarà quello di Yunus Musah. Il centrocampista americano sarà rossonero, è ormai questione di giorni. Il Milan ha trovato l’accordo, per circa 20 milioni, con il Valencia, e adesso manca solo l’ufficialità per la definitiva fumata bianca.

Gli altri due colpi più che probabili sono invece ancora da individuare. Uno dovrebbe essere il terzino sinistro che prenderà il posto di riserva di Theo Hernandez, in arrivo dopo la cessione di Ballo-Touré. Potenzialmente potrebbe trattarsi di Rogerio, in uscita dal Sassuolo, o dell’ex Roma Calafiori. L’altro dovrebbe essere un giovane difensore centrale in grado di completare il reparto dopo la cessione in prestito di Matteo Gabbia.

Sfumata la pista N’Dicka, primo obiettivo per gli uomini mercato rossoneri lo scorso giugno, adesso il Milan non ha più fretta e probabilmente chiuderà un’operazione per la retroguardia solo nelle prossime settimane. Resta da capire invece se ci sarà spazio per gli ultimi due colpi. A quanto pare, la dirigenza vorrebbe infatti portare in rosa anche un centrocampista che possa alternarsi con Rade Krunic, ancora da individuare.

Infine, bisogna scegliere il futuro di Lorenzo Colombo. Tenerlo come terza scelta dietro Giroud e Okafor potrebbe essere deleterio per lo stesso giocatore, forse bisognoso di un altro prestito per crescere. Dovesse essere lasciato andare, al suo posto potrebbe arrivare un altro centravanti giovane e promettente, come ad esempio Alejo Veliz, classe 2003 del Rosario Central.