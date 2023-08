Samardzic all’Inter spinge fuori Barella: cessione già a gennaio

L’imminente arrivo di Samardzic all’Inter può aprire le porte per una clamorosa cessione di Barella, il calciomercato si fa bollente in casa nerazzurra

Una situazione a sorpresa spiazza i tifosi, il centrocampista della Nazionale potrebbe già essere in vendita nel 2024, con una finestra di gennaio che sarà particolarmente osservata dai top club europei.

Il centrocampo dell’Inter sta prendendo forma e avere in mano due tra i migliori centrocampisti dello scorso campionato alza senza dubbio il livello della squadra. L’arrivo di Davide Frattesi porta in dote una mezzala abile negli inserimenti e nel pressing a tutto campo, strapparlo alla concorrenza è stata una soddisfazione per tutto l’ambiente.

Il prossimo arrivo di Samardzic invece è la scommessa su cui punta l’Inter, che in cambio darà all’Udinese il giovane Fabbian più una quindicina di milioni, ma soprattutto potrebbe sacrificare nei prossimi mesi a sorpresa Nicolò Barella. La cessione di un leader ora fa discutere, e non poco, i tifosi.

Barella via, le condizioni per la partenza

Il centrocampista è diventato il leader del reparto, un elemento che per quantità e qualità si mette sempre in mostra in campo. Calciatore di gamba e di tenacia, nella mediana dell’Inter è il calciatore che recupera più palloni, non mancando nemmeno nell’appoggiare la manovra offensiva.

Proprio per questo ci sono le sirene dei top club e una condizione che comincia a fare capolinea: Barella potrebbe lasciare l’Inter. A gennaio si potrebbero aprire le porte per lui di una nuova meta qualora i nerazzurri dovessero salutare la Champions in anticipo. Samardzic avrebbe il tempo di prendere le misure in mezzo e sostituirlo definitivamente.

Il calciatore azzurro però sarebbe una sorta di garanzia per l’Inter, in caso di non qualificazione agli ottavi di Champions: una cessione eccellente per poter supplire a un eventuale mancanza di denaro proveniente dalle coppe. Il tutto, considerando come il bilancio dell’Inter in parte è migliorato (grazie anche all’exploit della finale raggiunta contro il City) ma rimane sempre un grosso fardello finanziario da dover affrontare. In caso di debacle sportiva non si esclude quindi un sacrificio, seppur a malincuore.

Barella in un top club diverso, una possibilità non troppo remota nel 2024, che sia a gennaio oppure anche nella prossima sessione estiva. Gli europei metteranno in mostra il centrocampista e chissà che non possa arrivare qualche maxi offerta da giustificare la partenza. I nerazzurri non accetterebbero offerte inferiori agli ottanta milioni di euro, difficilmente nel calcio europeo si trova un mediano di qualità come l’ex Cagliari.