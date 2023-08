Segnale Inter, scelta fatta: contatto diretto col bomber

L’Inter è alla ricerca di una punta per sostituire Dzeko: la società ha avuto un contatto diretto in questi giorni con un bomber

I nerazzurri sondano il mercato per il centravanti da regalare a Simone Inzaghi: il cerchio sta per stringersi.

Il mercato dell’Inter entra nel vivo. Mancano ancora alcune pedine per completare lo scacchiere di Simone Inzaghi, anche se ci sono già stati degli innesti importanti. Di Gennaro, Bisseck, Frattesi, Cuadrado e Thuram sono i volti nuovi visti ad Appiano, ma l’allenatore si aspetta due portieri, una punta, un centrocampista ed un difensore. C’è ancora molto lavoro da fare, anche se una di queste richieste è pronta ad essere accolta grazie all’arrivo di Samardzic dall’Udinese: il tedesco completerà la mediana aggiungendo qualità e opzioni tattiche in più. La società, intanto, è anche al lavoro per il centravanti: in questi giorni ci sono stati contatti diretti.

Inter, si cerca l’erede di Dzeko: contatti fitti con un attaccante in questi giorni

L’Inter ha perso diversi giocatori importanti e ha avviato un processo di ringiovanimento della rosa. Senatori dello spogliatoio come Handanovic, D’Ambrosio e Brozovic hanno salutato lasciando la fascia da capitano sul braccio di Lautaro Martinez con Barella che sarà il suo vice. Il nuovo corso riparte dai più giovani, ma sarà necessario intervenire sul mercato per riempire le caselle attualmente vuote. Uno dei reparti sotto osservazione è l’attacco.

Lukaku ha rotto in modo imprevedibile con i nerazzurri e a sostituirlo sarà Thuram. Lautaro Martinez sarà la certezza e gli sarà chiesto di mantenere la media realizzativa delle ultime due stagioni in cui ha sfiorato quota 30 gol stagionali. Correa è in bilico, mentre manca il sostituto di Dzeko. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l’Inter avrebbe individuato il profilo giusto: si tratta di Scamacca.

L’ex Sassuolo è già stato nei pensieri dei nerazzurri un anno fa, ma il ritorno di Lukaku a Milano aveva chiuso le porte. Ora lo scenario potrebbe essere diverso e ci sono già stati dei contatti fra le parti: dopo un anno complicato al West Ham condizionato da un problema fisico, l’attaccante tornerebbe volentieri in Italia. Su di lui c’è anche la Roma, squadra del cuore di Scamacca, che però ha meno liquidità dell’Inter. In nerazzurro ritroverebbe l’amico Frattesi, con cui ha un legame molto solido cresciuto durante l’esperienza in neroverde.

I nerazzurri hanno anche delle alternative: il preferito della dirigenza è Balogun, ma le richieste dell’Arsenal sono alquanto elevate (circa €40 milioni). Una possibile idea a costi più contenuti è Beto, mentre i discorsi per Morata sembrano essersi interrotti a causa dei €21 milioni chiesti dall’Atletico Madrid.