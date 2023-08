Juve, cessioni al via: chi è il primo a salutare con Giuntoli

Cristiano Giuntoli sta lavorando a diverse cessioni che consentiranno alla Juve di rimettere a posto i conti: ecco chi lascia Torino

Cristiano Giuntoli è stato chiarissimo già durante la sua prima conferenza da nuovo Football Director della Juventus. L’ex direttore sportivo di Napoli e Carpi ha fatto chiaramente capire che non ci saranno ulteriori movimenti in entrata – finora l’unico acquisto è quello di Timothy Weah dal Lille, ndr – se non verranno finalizzate tutte le cessioni dei giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico dei bianconeri.

La rosa, infatti, deve essere sfoltita, specialmente dopo la sentenza UEFA che ha escluso la Juve dalla Conference League. Nelle settimane scorse sono andati via giocatori come Cuadrado e Arthur: il primo, scaduto il contratto, si è accasato all’Inter, mentre il centrocampista brasiliano è andato in prestito alla Fiorentina (con diritto di riscatto fissato a 20 milioni).

Il lavoro di Giuntoli prosegue e nei prossimi giorni anche altri giocatori dovrebbero lasciare la Continassa. Tra questi c’è anche Leonardo Bonucci, che non fa più parte della rosa juventina e che in queste ultime ore sembra tentato dalla corte dell’Ajax. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni sembra che la prossima cessione sarà un’altra.

20 milioni per la Juve, affare in chiusura: chi lascia i bianconeri

Tra i giocatori in partenza c’è anche Denis Zakaria, centrocampista svizzero arrivato a gennaio 2022 dal Borussia Moenchengladbach per 8,6 milioni di euro complessivi. La stagione scorsa Zakaria è stato ceduto in prestito al Chelsea, ma la sua avventura con i Blues non è stata memorabile: solo 11 presenze per lui tra campionato e Coppe. I londinesi non hanno esercitato il riscatto del giocatore e ora la Juve ha bisogno di trovare una nuova sistemazione.

Stando a quanto trapelato nelle ultime ore sembra però che i bianconeri siano riusciti a trovare una nuova destinazione a Zakaria. La cessione del giocatore, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, pare ormai imminente. Nello scorso weekend, infatti, Madama ha avuto contatti positivi con tre squadre interessate al Nazionale svizzero.

Si tratta di Lipsia, Monaco e West Ham, tutte disposte ad accontentare le richieste economiche della Juventus per Zakaria: la dirigenza bianconera chiede infatti 20 milioni di euro per lasciar partire l’elvetico. Giuntoli potrà così mettere a segno un altro importante colpo in uscita. Il direttore sportivo potrà poi concentrarsi su altre partenze: oltre al già citato Bonucci anche Weston McKennie potrebbe lasciare la Continassa, senza dimenticare le possibili cessioni in prestito di Miretti e Rovella.