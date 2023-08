Lazio, il caos del mercato tra ritardi e tensioni

Il periodo è quello delle ferie, ma in casa Lazio l’atmosfera è tutt’altro che rilassata. Se la tensione tra Maurizio Sarri e il patron Claudio Lotito è stata apparentemente smorzata attraverso un comunicato stampa, lo stesso non si può dire del “caso” Luis Alberto. Il discorso, seppur diverso, converge in un unico maxi tema: il calciomercato. Lo stesso che nelle ultime ore ha come protagonista per i biancocelesti il centrocampista giapponese Daichi Kamada.

Sarri non è soddisfatto, finora solo “El Taty” per lui

Il silenzio assordante del primo mese di trattative si è trasformato in caos all’alba di un agosto caldissimo in ottica entrate per la Lazio. Maurizio Sarri storce il naso dopo aver concluso il ritiro di Auronzo con un solo nuovo arrivato alla sua corte. Castellanos è stato senz’altro un colpo gradito al tecnico che con “El Taty” rinforza il suo reparto offensivo, ma la clessidra del mercato scorre indisturbata e accentua il nervosismo nei protagonisti capitolini.

Luis Alberto fa i capricci e la Lazio parte senza di lui

Luis Alberto non è nuovo a frecciatine social e uscite plateali e l’ultimo grido di protesta si manifesta nella mancata presenza all’allenamento di ieri, e la conseguente assenza nell’amichevole contro l’Aston Villa. La motivazione? Verosimilmente un bonus non pagato (circa 100.000 euro) che lui avrebbe voluto personalizzato, oltre quello di squadra già percepito. Si può definire uno strappo, a cui certamente seguiranno degli sviluppi. È difficile pensare che la società resti inerme davanti ad un atteggiamento del genere poco giustificabile alla luce un rinnovo di contratto solo da ufficializzare.

Kamada, trattativa in chiusura

Sul fronte mercato in entrata, invece, avanza la trattativa con il centrocampista classe ’96. La Lazio attende solo il via libera del giapponese ex Eintracht Francoforte. Il giocatore ha infatti altre proposte non ancora definite e in quest’ottica i capitolini si inseriscono con l’obiettivo di chiudere in tempi brevi. Il trequartista nei mesi scorsi è stato affiancato anche al Milan. Adesso, però, il club di Lotito è in pole per aggiudicarsi il cartellino del giapponese attualmente svincolato.