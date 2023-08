Pioggia di milioni sul Milan: ora Cardinale se la ride

Dopo i tanti acquisti il Milan è pronto a chiudere anche diverse cessioni con i rossoneri che stanno per fare cassa.

Dopo un calciomercato in entrata scoppiettante ora il Milan è al lavoro sulle uscite per fare cassa e sfoltire la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Ante Rebic è stato il primo a partire in casa Milan con il croato che è stato ceduto per 500 mila euro più bonus passando al Besiktas a titolo definitivo. I rossoneri sono pronti però a chiudere altre trattative per quello che riguarda le cessioni andando a mettere a posto le casse e lasciando lavorare Pioli con una quantità di calciatori minore. Nei prossimi giorni potrebbero chiudersi altri affare in uscita con il club meneghino che lascerà partire chi non è più nel progetto tecnico.

Calciomercato Milan, la lista dei nomi in uscita

Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport sarebbe lunga la lista dei calciatori pronti a salutare il Milan nei prossimi giorni. Si partirà con ogni probabilità da Junior Messias, finito come Rebic, nel mirino del Besiktas.

L’attaccante esterno brasiliano piace molto al club turco, pronto a chiudere un altro affare con i rossoneri per rinforzare il proprio reparto avanzato. La richiesta dei rossoneri si aggira intorno ai 5 milioni di euro, affare che permetterebbe di chiudere anche una piccola plusvalenza. Difficile invece realizzarla con De Ketelaere. I rossoneri non possono cederlo a meno di 28 milioni di euro per questioni di bilancio e le squadre interessate (Atalanta, Aston Villa, PSV e Marsiglia) non sembrano disposte ad arrivare a tanto.

Resta invece alto anche il numero dei calciatori ormai da considerare fuori rosa. Ballo-Touré ha ricevuto diverse proposte sia dall’Italia che dall’estero con il terzino sinistro che dovrebbe lasciare Milanello per una somma di poco inferiore ai 5 milioni di euro. Verso l’addio anche Origi che però vorrebbe aspettare l’offerta giusta dalla Premier League per rilanciare la sua carriera dopo un anno disastroso in rossonero. Via anche Lazetic con il giovane attaccante che potrebbe salutare in prestito.

Non rientra nei piani neanche Mattia Caldara. Il difensore è tornato dal prestito allo Spezia ma non rientra nei piani di Pioli. Per lui si sta cercando una sistemazione a titolo definitivo anche se al momento non ci sono offerte per l’ex Atalanta. Resta poi da capire il futuro di Lorenzo Colombo con l’attaccante che piace al Cagliari ma con il Milan che non vorrebbe perdere il controllo del cartellino.