Kayla Simmons, cartoline da Santorini: panorama mozzafiato

L’esplosiva ex pallavolista Kayla Simmons ai tempi del College si è concessa un viaggio in Europa: tutta l’isola è ai suoi piedi

Lei ama ancora definirsi ‘pallavolista’. Perchè la passione per il volley, la stessa che l’aveva portata a spingersi fino alla squadra della Marshall University di Miami per due stagioni di attività agonistica con le compagne, è rimasta la stessa.

La stupenda Kayla ha poi dovuto fare i conti con quello che allo stesso tempo ha rappresentato per lei un ostacolo insormontabile nelle sue speranze di diventare una pallavolista professionista, ma nel contempo uno dei motivi della sua incredibile popolarità. Parliamo del suo fisico esplosivo, con particolare focus sul lato A. Prorompente e incontenibile.

Non è un caso che, abbandonati i propositi agonistici ad altissimi livelli, la conturbante classe ’96 ha iniziato a far circolare i suoi scatti su Instagram. Il pubblico è andato letteralmente in tilt. Kayla ha da subito preso grande confidenza coi social media. Condividendo praticamente quotidianamente shooting che hanno sempre un qualcosa di bollente e piccante.

Del resto è assolutamente impossibile nascondere un lato A di quella bellezza. Anzi la nativa di Gainesville, Florida, avendo la fortuna di essere stata toccata dalla generosità di Madre Natura non disdegna scatti intriganti per i fan. L’operazione di auto-promozione della propria figura deve aver avuto un incredibile successo se pensiamo che Kayla ha già superato il milione di followers su Instagram.

Kayla Simmons, scatti a ripetizione al tramonto: web in tilt

Ecco che ora, vinta la virtuale competizione con tanta concorrenza – americane e non – che tentano di stare al suo livello senza riuscirci – la pur stupenda Rachel Stuhlmann, l’influencer numero uno del tennis, non le sta dietro in termini di fama – Kayla può anche permettersi alcuni scatti che per le sue abitudini sono a dir poco ‘casti’.

Nonostante le sue forme siano ben visibili anche dietro un vestitino bianco non troppo scollato – ma che per inciso è molto corto, con grande gioia dei fans – nelle foto si riesce ad apprezzare anche il paesaggio.

La cornice è la stupenda isola di Santorini , in Grecia, meta scelta per le vacanze dalla 27enne americana, che ha così portato in giro le sue grazie anche nel Vecchio Continente.

Gli stupendi colori del tramonto ben si sposano col bianco dell’abito, ma gli ammiratori già sognano un’altra accoppiata piccante: l’acqua limpida con Kayla che esce dal mare col ‘solito’ bikini risicato. Il pulsante del ‘like’ è destinato a prendere fuoco.