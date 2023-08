Motogp, impazza il mercato piloti: Alex Rins scatena l’effetto domino

Il campionato MotoGP sta per ripartire e presto decollerà il mercato piloti, con diverse novità pronte per il 2024. A partire da Rins.

Dopo una lunga pausa, la MotoGP torna in azione in questo fine settimana a Silverstone. Un appuntamento molto atteso, c’è grande curiosità di vedere quali saranno i valori in pista. La Ducati con Pecco Bagnaia è certamente favorita, però attenzione ad eventuali sorprese.

Questo weekend in Inghilterra può essere importante anche per definire qualche operazione riguardante il mercato piloti. Ci sono delle selle da assegnare per il 2024 e sono tante le indiscrezioni trapelate in queste settimane di sosta, durante la quale non è arrivato alcun annuncio importante. C’è stata solo KTM a comunicare la promozione di Pedro Acosta in MotoGP e il rinnovo di Augusto Fernandez.

MotoGP, Alex Rins cambia team: tutti possibili movimenti

Uno che certamente indosserà colori diversi nel 2024 è Alex Rins. Come confermato da La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo lascerà il team LCR Honda per approdare in quello ufficiale Yamaha al fianco di Fabio Quartararo. Il suo contratto scade l’anno prossimo, però è presente una clausola che gli permette di liberarsi in caso di offerta di una squadra factory.

Da capire cosa succederà con Marco Bezzecchi, che Ducati vorrebbe spostare nel team Pramac come compagno di Jorge Martin. Ma il team VR46 e lo stesso Bez spingono per restare assieme, seppur con una moto ufficiale. Se il pilota romagnolo dovesse cambiare box, Johann Zarco potrebbe finire o da Gresini oppure in LCR.

Franco Morbidelli è molto attento a ciò che farà Bezzecchi. Se quest’ultimo dovesse andare in Pramac, allora sarà automatico il suo passaggio in VR46. Altrimenti deve sperare in Gresini, che sta valutando anche Tony Arbolino dalla Moto2. Frankie ha pure un’offerta per continuare a correre per la Yamaha, ma nella squadra ufficiale del Mondiale Superbike.

In casa KTM c’è da capire cosa succederà con Acosta. L’opzione per la sua promozione in MotoGP è stata esercitata, ma in quale team correrà? Quello ufficiale ha già la coppia Binder-Miller e non cambierà. In GASGAS Tech3 ci sono Fernandez e Pol Espargarò, un posto può liberarsi solo se il primo viene piazzato altrove o se il secondo si dovesse far da parte nel caso in cui non fosse più competitivo al rientro dal grave infortunio.

C’erano stati rumors anche su Marc Marquez, ma salvo colpi di scena rimarrà nel team Repsol Honda rispettando il contratto in scadenza nel 2024. Poi può succedere di tutto.