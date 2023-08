Il Belgio ai piedi di Federica Masolin, spettacolo nel paddock

La Formula 1 chiude i battenti per quasi un mese con piloti ed addetti ai lavori che vanno in vacanza, tra questi anche Federica Masolin.

Volto della Formula 1 in Italia grazie alla conduzione del programma riguardante le corse su Sky, Federica Masolin è molto amata dagli sportivi italiani.

La ragazza, classe 1985, è ormai da anni il riferimento per quello che riguarda le gare di F1 con Sky che detiene i diritti da tempo ed ha puntato su di lei per la presentazione delle gare e per i commenti dopo le corse. Molto apprezzata per la sua bellezza e la sua competenza, la ragazza milanese ha incantato sulla pista anche in occasione del GP di Spa, vero e proprio circuito storico della Formula 1. La Masolin ha condiviso qualche scatto dello scorso weekend sul proprio profilo Instagram, ottenendo in breve tempo molto like e commenti.

Federica Masolin regina di Spa, che spettacolo in F1

Nel giro di poche ore moltissimi like sono arrivati sul post condiviso dalla Masolin, ormai vera e propria beniamina dei tifosi Ferrari che, in occasione del GP di casa, la omaggiano con striscioni e cartelloni. L’ultimo post è composto da una serie di scatti tra i quali quelli che vedono la ragazza con il microfono in mano intenta nel suo lavoro prima della gara.

Da molti considerata tra le più belle giornaliste sportive italiane del momento, Federica Masolin ha sempre dimostrato una grande competenza per quello che riguarda i motori ma non solo. La sua carriera a Sky comincia sui campi di calcio e spesso è stata inviata a bordocampo per raccontare le sfide di Serie A e Serie B. Non è poi raro incontrarla sugli schermi di Sky Sport 24 nella conduzione del telegiornale e di trasmissioni dedicate ai posticipi del lunedì sera del massimo campionato calcistico italiano.

Nelle ultime settimane si è saputo di più anche riguardo la vita privata della ragazza. Federica non è solita postare foto o video riguardanti la sua dolce metà ma, in occasione dei 40 anni festeggiati dal suo fidanzato, la Masolin ha condiviso diverse stories sul proprio profilo. Un ragazzo che sicuramente sarà invidiato dai moltissimi fan della ragazza che può contare su quasi 700 mila followers su instagram.

L’appuntamento per i fan della F1 è per il prossimo 27 agosto quando si tornerà in gara nel GP di Olanda che sarà trasmesso come sempre da Sky con Federica Masolin alla conduzione.