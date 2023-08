La Juve ribalta tutto: “Restano, ad una condizione”

La Juve ribalta tutto il suo mercato. A poche settimane ormai dal termine della sessione estiva di calciomercato la società bianconera può rivedere i suoi piani

Dagli Stati Uniti arrivano i primi ma chiari messaggi. La Juventus di Massimiliano Allegri è partita con il piede giusto. Le vittorie contano poco, quel che conta è lo spirito, la determinazione, la volontà di fare e di dare molto di più rispetto al poco o nulla della passata stagione.

Da questo punto di vista la tournée americana ha dato riscontri positivi. Ora si torna in Italia per l’ultima parte della preparazione in vista dell’inizio del campionato. Cristiano Giuntoli è rientrato in anticipo perché il mercato non aspetta e non rimane molto tempo per sistemare le numerose questioni ancora sul tavolo. La sessione di trasferimenti in uscita ha da compiere ancora buona parte del suo lavoro, ulteriormente aumentato dalla ufficiale mancanza di competizioni continentali.

Non sbloccandosi le uscite non si possono portare a compimento le operazioni in entrata, tantomeno quei due/tre interventi “pesanti” esplicitamente richiesti da Massimiliano Allegri. Le prime gare amichevoli della Juventus hanno lanciato diversi segnali che potrebbero influenzare non poco le prossime scelte di mercato della società. E al centro di tutti i discorsi di mercato bianconeri ci sono sempre loro: Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

La Juve ribalta tutto: doppio annuncio Chiesa-Vlahovic

Dagli Stati Uniti ritorna un Federico Chiesa completamente ritrovato. L’attaccante della Juventus lo aveva anticipato, fondamentale sarebbe stato per lui iniziare la preparazione insieme al resto della squadra. Così è stato ed i risultati sono evidenti.

L’esterno azzurro ha ritrovato condizione e fiducia, i migliori presupposti in vista della nuova stagione. Dusan Vlahovic, dal canto suo, ha svolto una preparazione differenziata per preservarlo dalla pubalgia che ha condizionato pesantemente l’annata passata del centravanti serbo. Il gol contro il Real Madrid, la sua esultanza e il gesto legato alla maglia, possono significare qualcosa anche per lui in sede di mercato.

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Giovanni Albanese, è intervenuto ai microfoni di TVPLAY_CMIT e ha parlato dei casi Chiesa e Vlahovic. “Potrebbe vendere sia Chiesa che Vlahovic la Juventus, ma a fronte di offerte irrinunciabili. Davanti ad offerte normali, potrebbero restare entrambi se la proprietà darà garanzie in tal senso“.

Fondamentale, in tal senso, potrebbe essere la decisione della proprietà riguardo un possibile aumento di capitale, di 80/100 milioni, che vada a coprire i mancati introiti della Champions League. Operazione che di fatto allenterebbe la pressione su Cristiano Giuntoli che non avrebbe più l’obbligo di dover vendere necessariamente prima di poter acquistare, ma avere la possibilità di compiere valutazioni più oculate ed approfondite. E non sarebbe certo una novità di poco conto.