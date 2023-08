Tegola pesantissima sul mercato del Napoli: l’annuncio del mister

Arriva un annuncio pesante per quello che riguarda il calciomercato del Napoli con un calciatore che rischia di restare a lungo fuori.

Il calciomercato del Napoli procede a rilento ed arrivano notizie non confortanti per quello che riguarda le possibili operazioni degli azzurri.

I partenopei rischiano infatti di veder saltare un possibile arrivo agli ordini di Rudi Garcia con un obiettivo della squadra azzurra che potrebbe restare a lungo fuori. Il Napoli è alla ricerca di rinforzi che possano mantenere alta la competitività della rosa a disposizione dell’allenatore francese, chiamato a sostituire Spalletti e continuare la striscia vincente iniziata con il campionato scorso. Al momento però, non ci sono colpi da segnalare per gli azzurri.

Calciomercato Napoli, rischia di saltare un colpo

Rischia di saltare l’affare Orsolini per il Napoli. L’attaccante esterno del Bologna era finito nel mirino degli azzurri ma le parole di Thiago Motta complicano la situazione per i campioni d’Italia in carica.

Il tecnico dei rossoblu, al termine dell’amichevole vinta dal Bologna ad Utrecht, ha parlato del proprio attaccante classe 1997, affermando che dovrà restare fuori per infortunio: “In questo momento Orsolini è infortunato – ha detto il tecnico italo-brasiliano ai microfoni di Radio Nettuno Bologna Uno – e non sappiamo se e quando potrà tornare. Nel finale della scorsa stagione è stato gestito ma per il momento non ci sono novità su quando sarà a disposizione. Pensavamo fosse pronto per tornare a disposizione ma non è il caso”.

Parole che allontanano anche l’interesse delle squadre nei suoi confronti con il giocatore che rischia di restare fuori dalle trattative di calciomercato. Bologna che quindi dovrà trovare un altro giocatore su cui puntare per quello che riguarda le uscite con i rossoblu che potrebbero cedere Dominguez. Sull’argentino c’è da tempo la Fiorentina, ma proprio Napoli e Milan si sono informate nel caso in cui si dovesse concretizzare un’operazione in uscita nei prossimi giorni di calciomercato.

Per quello che riguarda il Napoli, c’è da registrare un forte rallentamento sull’uscita di Lozano. Stando a quanto giunge nelle ultime ore, il trasferimento del messicano ai Los Angeles sarebbe saltato definitivamente e quindi il giocatore resterà a disposizione di Rudi Garcia ancora per qualche giorno almeno. La sua partenza è però fondamentale per dare il via al mercato in entrata dei campioni d’Italia che sanno di dover ritoccare la rosa per restare ancora in cima al campionato di Serie A.