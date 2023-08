Milan, ecco Musah: è l’ottavo acquisto ma non è finita qui…

È una pazza estate di calciomercato quella del Milan che, ieri, ha ufficializzato l’arrivo in rossonero di Yunus Musah. 20 anni ancora da compiere, lo statunitense cresciuto in Italia arriva al Diavolo dopo una lunghissima trattativa col Valencia. Il centrocampista nativo di New York è stato oggetto di contrattazione da giugno, mentre i rossoneri chiudevano altri 7 arrivi, compresi altri due centrocampisti. Ma l’estate di calciomercato del Diavolo potrebbe non essere finita qui…

MILAN, MUSAH RIVOLUZIONA IL CENTROCAMPO

In attesa di capire quale sarà il destino di rade Krunic, il Milan mette nel motore l’ennesimo centrocampista che può permettergli di giocare a due o a tre in mediana. L’ormai ex Valencia conclude una rivoluzione del centrocampo rossonero. Infatti, con gli inserimenti di Loftus-Cheek e Reijnders il Milan aveva già cominciato a “migrare” verso il 4-3-3. Ora Musah completa il passaggio potendo interpretare sia il ruolo di mediano, vertice basso davanti alla difesa, sia quello di mezzala.

Ovviamente, Musah e la sua duttilità saranno utili soprattutto nella prima parte del torneo, quando al Milan mancherà Ismaël Bennacer. Ancora di più, Yunus sarà fondamentale nel caso in cui alla fine il Milan deciderà di privarsi di Krunic. In quel momento l’americano potrebbe diventare il titolare davanti alla difesa e diventare insostituibile, almeno fino al rientro del regista algerino.

NON È FINITA QUI

Otto acquisti, ma non basta. Infatti, il Milan lavora sulle uscite per poter completare La Rosa. In particolare, Origi e Ballo-Touré, entrambi fuori dai piani di Stefano Pioli, sono i maggiori indiziati per salutare il Milan. L’attaccante belga cerca sistemazione un anno dopo aver firmato a zero col Milan. Tuttavia, il suo ingaggio da 4 milioni netti non aiuta a trovare una sistemazione. I rossoneri in caso di mancata cessione sono pronti a tenerlo e integrarlo di nuovo nel progetto, anche se nella rosa del Milan al momento nello stesso ruolo c’è anche Lorenzo Colombo. Sarà dunque necessario un doppio addio, ma il Milan riflette sulla possibilità di prendere un nuovo attaccante.

Per quel che riguarda il capitolo Ballo-Touré, il Milan sta cercando una sistemazione al franco-senegalese che non ha mai convinto. Quindi i rossoneri cercano un terzino sinistro da mettere alle spalle di Theo Hernandez. I nomi di Cambiaso e Pellegrini della Juventus sono ormai da escludere visto che uno rimarrà in bianconero e il romano dovrebbe andare alla Lazio. In queste ore prende invece quota il nome di Calafiori. Ma attenzione anche all’ipotesi difensore centrale…