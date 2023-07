Milan, ecco Musah: l’ottavo colpo del pazzo calciomercato rossonero

Ormai si può dire, Yunus Musah è un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista statunitense arriverà dal Valencia tra martedì e mercoledì. Un acquisto inseguito, voluto dai dirigenti rossoneri che seguivano il mediano a stelle e strisce dall’inizio della sessione di mercato.

Alla fine, dopo i tentennamenti del patron valenciano Peter Lim, deciso a tirare il prezzo il più possibile, ha prevalso la voglia di Milan di Musah. L’americano di origini ghanesi ha voluto fortemente il Diavolo, costringendo il Valencia ad abbassare le pretese da 25 milioni a 20 circa bonus compresi.

MILAN, LA CARRIERA DI MUSAH

21 anni il prossimo 29 novembre, Yunus Musah è centrocampista classe 2002. Statunitense, nato a New York, la sua formazione calcistica è cominciata proprio in Italia, a Castelfranco Veneto. Qui i genitori si sono trasferiti quando il piccolo Yunus aveva solo qualche mese di vita. Musah ha quindi iniziato a giocare nella piccola società del “Giorgione”. Un nuovo trasferimento della famiglia, questa volta a Londra, lo hanno portato a fare un salto decisivo nella sua carriera finendo nell’Academy dell’Arsenal.

Il vivaio dei Gunners lo ha lasciato solo nel 2019 quando è passato al Valencia. È coi Murcielagos che ha fatto il suo esordio da professionista. A 21 non ancora compiuti ha già una carriera importantissima, avendo oltre 100 presenze col Valencia e 27 presenze nella Nazionale USA (in precedenza aveva giocato fino all’under 18 con le rappresentative inglesi). Con la Nazionale a stelle e strisce ha messo in bacheca due CONCACAF Nations League, e ha giocato anche il Mondiale 2022 in Qatar.

DOVE GIOCHERÀ MUSAH?

Musah è un centrocampista molto dinamico, con grande forza e velocità negli arti inferiori. Principalmente utilizzato come interno di centrocampo, in una mediana a due. È un giocatore con una buona visione di gioco, ma soprattutto abile in fase di non possesso. Particolarmente dirompente palla al piede, lo statunitense è abile nel portare il pallone con importanti percussioni centrali palla al piede, appunto. Un calciatore che potenzialmente potrebbe giocare anche come vertice basso del centrocampo a tre. Musah potrebbe quindi essere una soluzione per entrambi i moduli pensati da Stefano Pioli per il suo Milan: per il 4-3-3, dove può giocare anche come mezzala, ma anche anche nel 4-2-3-1 nella cerniera di centrocampo.

L’estate del Milan non è ancora finita… Presto potrebbe arrivare anche il nono colpo dell’estate, quel vice Theo Hernandez che è mancato a causa del deludente rendimento di Fodé Ballo-Touré, ormai in uscita dal Milan.