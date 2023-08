Jessica è uno spettacolo: lady Immobile da urlo

La bellissima moglie del capitano della Lazio, Ciro Immobile, incanta sui social con degli scatti da urlo: anche il bomber fa la sua figura

“Vita mia”. Con un cuore a corredo della romantica frase. Basterebbe leggere questo commento, scritto di proprio pugno da Ciro Immobile sotto la foto pubblicata sul profilo Instagram di sua moglie, la stupenda Jessica Melena, per capire che tipo di sintonia ci sia tra i due. Conosciutisi all’epoca della straordinaria esperienza del bomber al Pescara, col quale conquistò una meritata Serie A agli ordini di Zdenek Zeman, la coppia è sposata dal 2014. Mai una crisi. Mai una frizione – o per lo meno nulla è emerso dalle sempre puntuali cronache di gossip -. Ciro e Jessica sono la dimostrazione vivente di come si possa ancora essere innamorati come il primo giorno. Anche dopo 10 anni ed oltre.

È stato sicuramente un anno particolare quello vissuto dall’attaccante di Torre Annunziata. Curiosamente, la stagione che lo ha visto assentarsi dal campo più volte rispetto alle annate precedenti, ha coinciso con la qualificazione alla Champions League della sua Lazio, protagonista di un cammino da incorniciare, per lo meno in Serie A. Il già difficile, a livello personale, 2023, è stato poi squarciato ad aprile dal pauroso incidente col tram del giocatore, che fortunatamente ha riportato solo delle piccole lesioni poi guarite nel giro di una settimana.

La grande paura, il pericolo scampato, era rappresentato dal fatto che in auto col campano c’erano le due figlie della coppia, Michela e Giorgia. Che se la sono cavata con un grande spavento e qualche graffio di troppo. Ricomposto il normale scorrere della vita quotidiana Jessica, che quel giorno era a casa, ha ripreso normalmente la sua attività di influencer su Instagram, dove può contare su 1 milione di followers. E su Tik Tok, dove è popolarissima. I risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Jessica Melena, che stupenda visione

Non nuova a condivisioni social che esaltano il suo fisico da urlo e la sua indubbia sensualità, la neo 33enne abruzzese ha stupito ancora una volta. Dopo essersi fatta fotografare in compagnia del suo innamorato, Jessica si è regalata una foto esclusiva. Dove appare in tutta la sua bellezza. Siamo lontani dai post, quello veramente da capogiro, che l’hanno immortalata al mare con bikini da urlo che hanno fatto impazzire i fans. Stavolta però tanto è bastato per riscuotere lo stesso successo di sempre.

In attesa di nuovi shooting dal mare o dalla piscina, o semplicemente dal comfort di casa Immobile, Jessica incanta con la sua colorata avvenenza ed eleganza. Quando dentro casa si ha una donna del genere, forse è più facile rendere in campo come normalmente fa il recordman di segnature in Serie A all time con la maglia della Lazio.