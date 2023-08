Schumacher-Ferrari che bordata: annuncio nettissimo

Ralf Schumacher ha detto la sua opinione in merito a una delicata situazione in casa Ferrari: nel mirino un pilota.

Sono mesi importanti per definire quali saranno i driver della Ferrari nel biennio 2025-2026. Sia Charles Leclerc sia Carlos Sainz vanno in scadenza di contratto l’anno prossimo e l’obiettivo è quello di prendere delle decisioni già prima della fine di questa stagione.

Per quanto riguarda Leclerc, non sembrano esserci dubbi: il team principal Frederic Vasseur ha già iniziato la trattativa per il rinnovo. La scuderia di Maranello lo ritiene fondamentale per il progetto e intende andare avanti con lui, convinta di riuscire a consegnargli una macchina da titolo nei prossimi anni. Il monegasco è legato al Cavallino Rampante e sembra disposto a crederci ancora.

Ferrari F1, Ralf Schumacher e il futuro di Carlos Sainz

Se da un lato del box rosso la situazione appare abbastanza chiara, nell’altro è diverso. Il rinnovo di Sainz è tutt’altro che sicuro. Lo spagnolo in più occasioni si è detto desideroso di firmare un nuovo accordo, però la Ferrari sta riflettendo prima di prendere una decisione definitiva. Sta valutando più aspetti.

Stando ai rumors trapelati, Vasseur avrebbe l’idea di rendere Leclerc il numero 1 indiscusso della squadra e di affiancargli una seconda guida. In quest’ottica non ci sarebbe spazio per Carlos, che non vuole accettare di essere il 2° di Charles e che si sente all’altezza del compagno di squadra.

Ralf Schumacher in un intervento a Sky Sport Deutschland ha commentato così la situazione del driver madrileno: “Mi sembra che lui abbia perso fiducia nella squadra. Alcuni rumors dicono che suo padre stia cercando delle alternative nel paddock“.

Ma dove potrebbe andare Sainz nel 2025? C’è chi ipotizza un trasferimento in Sauber, scuderia la cui maggioranza delle azioni diventerà di Audi. Quest’ultima sarà ufficialmente in F1 dal 2026 ed è noto il buon rapporto tra l’azienda tedesca e Carlos senior, che corre la Dakar proprio con Audi dal 2022.

Oggi la Sauber è una scuderia di bassa classifica, però l’arrivo dei tedeschi mira a ribaltare la situazione. Fino al 2025 la power unit sarà Ferrari, poi Audi ci metterà la propria e gestirà direttamente tutta la struttura. Chiaramente l’obiettivo sarà assicurarsi dei piloti che abbiano esperienza e che possano avere un impatto importante sullo sviluppo.

Sainz sarebbe un’ottima scelta. C’è anche chi in Germania ritiene che Audi potrebbe volere un pilota tedesco e che in quest’ottica ci sarebbe una chance per Mick Schumacher. Il figlio di Michael ha fatto solo due anni di F1 con la Haas, non è esattamente esperto, però gli potrebbe essere un’offerta una possibilità.