Bonucci ha trovato squadra: “Contratto annuale”

Leonardo Bonucci è vicino a trovare squadra, dove firmerebbe un contratto annuale lasciando così la Juventus: la notizia in diretta

La Juventus sta lavorando per avviare una vera e propria rivoluzione della rosa. L’arrivo di Cristiano Giuntoli ha dato il via a una nuova era per i bianconeri, che vogliono assolutamente tornare a vincere lo Scudetto.

Due anni senza titoli sono troppi, Massimiliano Allegri potrà anche avere il ‘vantaggio’ di non giocare la Conference League. Concentrando le proprie forze sul campionato, la Juve può essere una concorrente più che credibile per la vittoria del titolo. Questo anche per il mercato, con Giuntoli e Manna che vogliono concluderlo nel migliore dei modi.

La Juventus, nel frattempo di chiudere i suoi colpi, ha iniziato a mettere le cose in chiaro con dei giocatori diventati veri e propri esuberi. Come per esempio Arthur, ceduto alla Fiorentina, ma anche Zakaria, in procinto di passare al Monaco. Oltre a questi due profili, la Juve vuole cedere Weston McKennie nonostante sia stato reintegrato nella rosa di Allegri.

E poi c’è lui, Leonardo Bonucci. Vera e propria colonna bianconera, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e Giuntoli, con il placet di Allegri, lo ha messo fuori rosa. Un fulmine a ciel sereno per il finale di carriera del difensore italiano, che a questo punto è costretto a cercare una nuova squadra.

Contratto annuale per Bonucci, l’annuncio

A parlare della situazione di Leonardo Bonucci è stato Daniele Galosso, giornalista di Tuttosport, che ha parlato ai microfoni di TV Play: “Lui è stato proposto all’Ajax, che lo sta valutando. Bonucci ha aperto a questa soluzione per la sua carriera con un contratto annuale, per arrivare nel migliore dei modi a Euro 2024, cosa che a Torino non potrà succedere”.

Una soluzione molto particolare per la carriera di Bonucci, che sceglierebbe di non proseguire in Italia, bensì di andare all’estero. L’Ajax è un club più che prestigioso, avrebbe la possibilità di giocare in un campionato meno competitivo della Serie A, anche se i ritmi sono comunque alti.

Dopo Euro 2024, Bonucci dovrebbe ritirarsi dal calcio giocato. La sua idea è quella di una ultima, grande esperienza in Europa. La Juve sarebbe felice di liberarlo e un grande ex dell’Ajax lo sarebbe altrettanto se arrivasse in Eredivisie. Si tratta di Ruud Krol che ai microfoni di Tuttosport ha descritto così il suo eventuale arrivo: “Bell’acquisto, farebbe da chioccia ai giocatori giovani che ci sono”. Insomma, non resta che attendere.